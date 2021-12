Non è un compito facile, scegliere i migliori riff di Andy Summers che hanno impreziosito i brani di una delle band più influenti degli ultimi 40 anni. I Police sono stati un power trio per eccellenza: ai virtuosismi meccanici e complessi di Steward Copeland si univano le immense capacità compositive, vocali e le intuizioni bassistiche di Sting. Andy Summer ha l’avanguardia nelle vene: i suoi riff non sono mai scontati né prevedibili.

Roxanne (1978)

Con incedere quasi militaresco, il riff di Andy Summers in Roxanne è tra i più iconici della storia del rock. La sua partitura è scandita dal basso singhiozzante di Sting, che entra sul levare e segue la combinazione cassa-rullante di Copeland. Il risultato è un classico esempio di reggae rock dolce e inquieto, e non a caso Roxanne è la canzone più famosa dei Police.

Can’t Stand Losing You (1978)

In questo brano Summers passa dal levare al battere, riprendendo lo stesso discorso di Roxanne e convertendo gli stop in powerchord nel ritornello. Per questo Can’t Stand Losing You non può mancare tra i migliori riff di Andy Summers dei Police.

Message In A Bottle (1979)

Senza la sequenza di Andy Summers nell’intro di Message In A Bottle probabilmente non avremmo di fronte un brano di rara bellezza. Summers e Copeland dialogano con frenesia proponendo una corazzata rock che si sposa perfettamente con l’apporto reggae del basso di Sting.

Synchronicity II (1983)

Synchronicity II dei Police fa parte di una delle tante evoluzioni della band britannica. Andy Summers si muove tra sonorità new wave e post punk, influenzato da tutto ciò che accade in Europa dopo l’esplosione punk di fine anni ’70.

Every Breath You Take (1983)

Every Breath You Take è il primo singolo estratto da Synchronicity, e non ha bisogno di presentazioni: il riff di Andy Summers è dolce, essenziale e profondo.