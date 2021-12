Come è morto Paolo Calissano? Risale a poche ore fa la notizia della scomparsa dell’attore, il cui corpo è stato trovato privo di vita a Roma. Nella tarda serata di ieri, il corpo di Paolo Calissano è stato rinvenuto nella sua abitazione di Roma Nord.

Accanto al corpo confezioni di psicofarmaci.

A trovare il cadavere di Paolo Calissano sono stati i carabinieri della stazione Medaglie d’Oro e i sanitari del 118. L’intervento del personale medico era stato richiesto in seguito ad una segnalazione arrivata nella notte al 112. A dare l’allarme era stata la compagna dell’attore.

Preoccupata, non aveva ricevuto notizie di Calissano da diverse ore. In un primo momento non rispondeva al telefono che, successivamente, risultava staccato.

Sul posto è intervenuta l’Arma del Nucleo investigativo di Roma per i rilievi ma nulla sembra essere fuori posto.

Come è morto Paolo Calissano?

Il corpo senza vita di Paolo Calissano è stato trovato nel letto. Aveva 54 anni e le prime ipotesi portano a percorrere la strada dell’abuso di psicofarmaci. Non è noto ancora se si possa considerare un gesto volontario oppure involontario.

Non sono stati trovati messaggi di alcun tipo. Da giorni l’attore non aveva contatti con familiari né amici.

Sul corpo senza vita dell’attore non sono stati trovati segni di violenza. La salma intanto è stata trasportata all’obitorio del Policlinico Gemelli. Il pm ha disposto l’autopsia che potrà chiarire ogni dettaglio sulla scomparsa.

Paolo Calissano era molto amato in Italia per i suoi ruoli nella soap Vivere e nella fiction La Dottoressa Ciò, tra gli altri.