Betty White è morta. A pochi giorni dal suo centesimo compleanno, l’icona dello spettacolo americano si è spenta e non poteva farlo se non nella serata più scoppiettante dell’anno, una serata allegra e movimentata come solo lei è stata in tutti questi anni sia sopra che lontano dal palco. Betty White, la star televisiva vincitrice di un Emmy, aveva 99 anni e avrebbe festeggiato il suo centesimo compleanno il 17 gennaio.

Si ritiene che l’attrice sia morta giovedì sera nella sua casa di Brentwood. A confermare la sua morte ci ha pensato l’agente e amico intimo di White, Jeff Witjas, che ha Variety ha spiegato: “Anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre. Mi mancherà terribilmente… Non credo che Betty abbia mai temuto di morire perché ha sempre voluto stare con il suo amato marito Allen Ludden. Credeva che sarebbe stata di nuovo con lui”.

Il marito è morto nel 1981 e lei non si è mai risposata in attesa di ricongiungersi al suo grande amore. I fan adesso la pensano tra le braccia del suo Allen ma non possono non piangerne la scomparsa. L’avvicinarsi del centesimo compleanno aveva dato vita a numerosi omaggi e apprezzamenti per la sua lunga carriera e proprio questa settimana era finita sulla copertina della rivista People.

Protagonista di The Mary Tyler Moore Show negli anni ’70 e aver prestato il volto a Rose in The Golden Girls dal 1985 al 1992, è stata un punto fermo in TV per più di 60 anni fino ai giorni nostri quando è diventata protagonista di Hot in Cleveland. Negli anni 2000, è stata ospite nei panni di sè stessa in “Ugly Betty” e in forma animata sia ne “I Simpson” che in “Family Guy“, ha recitato in Beautiful dal 2006 al 2009, in “That ’70s Show“, in “The Practice” e in “Boston Legal“.