Il momento fatidico è arrivato: vi state chiedendo quale sia il miglior modo per fare gli auguri di buon Capodanno 2022 il 31 dicembre ed il 1 gennaio? La nostra selezione di frasi, foto e video da inviare sui social potrebbero stuzzicare la vostra fantasia. Bando alle ciance, proviamo subito ad immergerci nei contenuti che stiamo per proporvi.

Si parte, come semrpe, dalle frasi, da molti ritenute il veicolo più efficace per fare gli auguri di buon Capodanno 2022 il 31 dicembre ed il 1 gennaio, a cavalo tra la fine del vecchio anno e l’inizio di quello che sta per arrivare:

– “Sai perché a Capodanno si mangiano le lenticchie? Ricordano la forma dei soldi, quindi sono un segno di buon auspicio per il futuro. Nel ricordartelo voglio augurarti un 2022 pieno di ricchezza e soddisfazioni, tanti auguri!”.



– “Ti auguro che il Nuovo Anno inizi bene, prosegua come desideri e termini con grandi soddisfazioni.”



– “Un augurio di Capodanno che possa portarle bene per tutti i 365 giorni che verranno”.



-“L’augurio che vi do è accompagnato da un grazie. Un grazie particolare a chi c’è sempre e mi ha dato senza chiedermi nulla in cambio, un grazie a chi con un semplice sguardo esprime il suo affetto”.



– “Metti le ali ai tuoi sogni e consenti loro di diventare realtà. Buon anno.”



– “Ricordati che qualsiasi momento è buono per cominciare. Apprendi dagli audaci, dai forti, da chi non accetta compromessi, da chi vivrà malgrado tutto. Alzati e guarda il sole nelle mattine e respira la luce dell’alba. Tu sei la parte della forza della tua vita. Adesso svegliati, combatti, cammina, deciditi e trionferai nella vita; Non pensare mai al destino, perché il destino è il pretesto dei falliti. (Pablo Neruda) Buon anno nuovo!”

Le frasi spesso si accompagnano alle immagini quando c’è da fare gli auguri di buon Capodanno 2022 il 31 dicembre ed il 1 gennaio. Le foto, infatti, sono il contenuto perfetto per sorprendere le persone a noi care, vuoi soprattutto per l’immediatezza del messaggio che veicolano. Per voi abbiamo selezionato alcune immagini, le potete trovare a seguire: inviatele su WhatsApp, Facebook, Instagram, dove vi pare: ogni mezzo è buono per stare vicini a chi amate.













Infine, ma non perché meno importanti, per fare gli auguri di buon Capodanno 2022 il 31 dicembre ed il 1 gennaio potreste scegliere di inoltrare un video, che fa sempre la sua figura quando c’è da rivolgere un pensiero ad amici e parenti. La combinazione di immagini, suoni e parole sarà coinvolgente, per un effetto garantito. Adesso sta a voi scegliere il contenuto più adatto: cogliamo l’occasione per augurare a tutti i lettori di OM un felice anno nuovo.

Continua a leggere su optimagazine.com