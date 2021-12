Tutto il 2021 in una canzone di Lorenzo Baglioni, in meno di 2 minuti e mezzo. Il nuovo brano di Baglioni è disponibile da oggi accompagnato dal video ufficiale su YouTube. All’interno il meglio e il peggio dell’anno appena trascorso, tra musica e non solo.

Da Mattarella a Conte, la politica non è esclusa dal brano. Si parla di ciò che ha caratterizzato la vita quotidiana degli italiani negli ultimi 365 giorni tra covid, green pass, vaccini, no vax e tanto altro.

C’è un accenno alle bimbe di Conte, a cui ha fatto seguito Mattarella. Per quanto riguarda il 2021 musicale non potevano che essere presenti i Maneskin e i loro successi: dal Festival di Sanremo 2021, vincitori con il brano Zitti E Buoni, al trionfo all’Eurovision Song Contest, che torna in Italia nel 2022.

Sul fronte musicale si parla anche di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Il trio inedito ha dominato l’estate con il tormentone Mille, letto in chiave ironica da Lorenzo Baglioni, la stessa che contraddistingue tutti i brani che l’artista ci ha regalato negli ultimi anni.

L’occasione gli è gradita per augurare buon 2022 a tutti!

A gennaio Trump denuncia brogli e la protesta sembra tipo

Un assalto al Campidoglio del fan club dei Village People

A febbraio via il governo, arriva Draghi all’orizzonte

Un minuto di silenzio per le Bimbe di Conte

Prime dosi agli ottantenni, il momento è delicato, ma la Pfizer dice “Dai, tenete duro!”

“Tieni duro” a un ottantenne, detto da chi fa il Viagra,

vagamente sa di presa per il ***…

Zingaretti se ne va e il PD è senza dirigenza

Ah, figurati, non ci vedevo alcuna differenza…

Ritardo alla consegna dei vaccini e sono guai

Ma la colpa è di Speranza che non c’ha Amazon Prime

E chiude Yahoo Answers, una cosa molto triste;

non ci sarà mai più un sito così

In cui potevi domandare come fare a starnutire senza smettere di fare la pipì! (Etciù!)

[Sciacquone…]

A Maggio c’è Elon Musk alla conquista dello spazio

E con Jeff Bezos fanno a gara a chi c’ha più lungo il razzo

Si riaccendon fra Israele e Palestina le tensioni

Quasi peggio di un no-vax a cena con Burioni

La Berti, Lauro e Fedez fanno un nuovo tormentone, la hit dell’estate che verrà…

Un’anziana con due giovani funziona sempre molto, basta aprire un video a caso su Porn Hub…

Le bellezze dell’Italia: Giotto, Pascoli, Bernini

Ma mai quanto Saka trattenuto da Chiellini

A luglio la conferma: si comincia col Green Pass

Un incentivo a vaccinarsi e a non rompere più il cass’…

Ad agosto la vittoria di Jacobs e Tamberi è una cosa che non rivedremo più

Ma nel mondo mai una gioia, non fai in tempo a festeggiare, e i talebani ti ripigliano Kabul

E Parisi vince il Nobel; per un pelo l’ha soffiato

Al tabaccaio che ha rubato il Gratta e Vinci e poi è scappato

Se ne vanno Gino Strada, poi Battiato e la Carrà

E per ora se n’è andato pure il Ddl Zan

Anno d’oro per i Maneskin successi in tutto il mondo, ora posson solo alzare l’asticella

Dopo i premi di Sanremo e l’Eurovision, manca solo il Quirinale per il dopo Mattarella!

Il governo per Natale pensa a nuove restrizioni:

Il cenone lì al gazebo dove Synlab fa i tamponi Liberato Patrick Zaki, e finalmente, aggiungerei…

In Egitto la giustizia sembra quella di Squid Game

E ora c’è il Super Green Pass, e il futuro ci spaventa, sì, ma ancora una certezza io ce l’ho

I Jalisse che si presentano a Sanremo pe’ cent’anni e tutti gli anni gli dicono di no!

Uno schiaffo che in confronto quello dato a Facchinetti da McGregor è una pacca tra due “bro”

E domani sera è l’ultimo dell’anno, oh, e anche questa volta non so quello che farò! Buon anno!!