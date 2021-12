Cosa c’è di meglio che iniziare il nuovo anno con una lista di serie tv Netflix a gennaio 2022? Dai ritorni più attesi a curiosi debutti, il primo mese dell’anno offre titoli per chiunque.

Ecco una lista di serie tv Netflix a gennaio 2022 da non perdere.

Il 1° gennaio è disponibile Incastrati, la prima serie tv di Ficarra e Picone. La trama segue quella di due sfortunati tecnici della tv che si ritrovano per caso sulla scena di un delitto. Per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

Il 14 gennaio, After Life ci saluta con la terza e ultima stagione, in arrivo a due anni di distanza dal secondo capitolo. Questi nuovi episodi riprenderanno dopo che il personaggio di Ricky Gervais, Tony, è in lutto per un’altra grave perdita, mentre ora riflette su cosa significhi davvero andare avanti con la propria vita.

Il 21 gennaio comincia l’addio dei Byrde con la prima parte di Ozark 4, ultima stagione della serie con Jason Bateman e Laura Linney. Si riparte con Marty e Wendy, ormai obbligati a lavorare per il boss Navarro. Mai come ora la posta in gioco è davvero alta: che ne sarà della loro famiglia?

Il 25 gennaio è disponibile la terza stagione di Snowpiercer, serie di TNT basata sull’omonima graphic novel e a sua volta tratta dal film del 2013. Dopo aver confermato il ritorno di Jennifer Connelly, in questa stagione assisteremo a un salto temporale e cercheremo di capire se Melanie Cavill è sopravvissuta al suo lungo isolamento in una remota stazione di ricerca.

Il 28 gennaio arriva La donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra, comedy con Kristin Bell, nonché parodia del thriller hitchcockiano. Mescolando vino, pillole, ricette al forno e una fervida immaginazione, Anna, ossessionata da un vicino di casa attraente e assiste a un omicidio. O forse no?