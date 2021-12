Quando uscirà Xiaomi 12 in Italia, magari in tutte le sue varianti standard, 12 X e 12 Pro? A quale prezzo verrà commercializzato? I tre smartphone di punta sono stati presentati martedì 28 dicembre durante un evento in Cina. Già era noto che il keynote sarebbe stato dedicato al solo mercato asiatico ma ora, pregustato il buon hardware dei dispositivi, ci si chiede pure quando i modelli arriveranno dalle nostre parti.

Purtroppo il produttore non ha fornito informazioni puntuali su quanto gli Xiaomi 12 verranno presentati in Europa e dunque venduti anche nel nostro paese. A dire la verità non è neanche certo che arriveranno da noi tutte e tre i dispositivi lanciati in terra asiatica e si potrebbe preferire il lancio dei soli Xiaomi 12 e 12 Pro. Probabilmente, anche solo questi ultimi, non arriveranno prima di fine gennaio o inizio febbraio, giusto un po’ prima dell’uscita dei concorrenti Samsung Galaxy S22 previsti per il secondo mese del 2022.

Prezzo Xiaomi 12

Trattandosi di sola presentazione asiatica, il prezzo Xiaomi 12 è quello cinese. Il listino di seguito riportato può comunque essere preso come punto di riferimento, pur considerando che il cambio non sarà precisissimo e che andranno considerate le tasse vigenti nel nostro paese.

Xiaomi 12:

da 8GB + 128GB a 3699 yuan (ovvero circa 513 euro);

da 8GB + 128GB a 3999 yuan (ovvero circa 554 euro);

da 12GB + 256GB a 4399 yuan (ovvero 610 euro).

Xiaomi 12X

da 8GB + 128GB a 3199 yuan (ovvero circa 443 euro);

da 8GB + 256GB a 3499 yuan (ovvero circa 485 euro);

da 12GB + 256GB – 3799 yuan (ovvero circa 527 euro).

Xiaomi 12 Pro

da 8GB + 128GB a 4.699 yuan (ovvero circa 651 euro);

da 8GB + 256GB a 4.999 yuan (ovvero circa 692 euro):

da 12GB + 256GB a 5.399 yuan (ovvero circa 748 euro):

Di certo Xiaomi Italia, con l’inizio del nuovo anno, comunicherà informazioni più dettagliate sulla sua prossima strategia di lancio. Nel suo interesse, il via alle vendite non dovrebbe essere posticipato e pure il prezzo dei device dovrebbe essere contenuto per fare breccia nel mercato.

