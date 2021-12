È tempo di rivedere la reunion di Friends, stavolta per tutti: lo show-evento che ha riunito per la prima volta in tv dalla fine della serie tutti i protagonisti, insieme a numerose guest star, sarà in onda per la prima volta in chiaro dopo l’anteprima su Sky e Now lo scorso maggio.

La reunion di Friends, già trasmessa in prima tv assoluta e in contemporanea con la messa in onda americana su Sky Atlantic e Sky Uno il 27 maggio scorso, va in onda il prossimo 5 gennaio in prima serata dalle 21.30 su Tv8, che la trasmette in prima visione free (resta attualmente disponibile on demand su Sky e Now).

La reunion di Friends ha visto Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tornare insieme sui set della sit-com ricostruiti per l’occasione: protagonisti ma anche produttori esecutivi dello speciale Friends: The Reunion, hanno ripercorso tra ricordi e aneddoti i dieci anni trascorsi insieme sullo Stage 24, negli studi Warner di Burbank, Los Angeles, rivelando anche qualcosa di inedito. Ospiti d’eccezione, tutti grandi fan della serie, hanno arricchito l’evento, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Tom Selleck, James Michael Tyler (recentemente scomparso), Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

La reunion di Friends (qui la nostra recensione) in onda su Tv8 è un modo per rivedere l’evento speciale di HBO, inizialmente concepito per il lancio della piattaforma ma slittato di un anno a causa della pandemia. Friends: The Reunion è diretto da Ben Winston, che è anche produttore esecutivo dello show insieme ai produttori esecutivi storici di Friends Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane (protagonisti a loro volta di racconti relativi alla nascita e al successo della serie) e ai sei attori riuniti per l’occasione. L’evento ha conquistato 4 nomination agli Emmy 2021, tra cui quello di Miglior Varietà pre-registrato e Miglior Regia per un Varietà.

Continua a leggere su optimagazine.com