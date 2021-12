Adesso Android 12 è in rilascio anche a bordo del Samsung Galaxy Note 10, che era rimasto l’unico escluso fino a questo momento. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’upgrade ha iniziato a diffondersi in Svizzera, ma più mercati dovrebbero riceverlo nelle prossime due settimane. L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware N97xFXXU7GULD (N976BXXU7GULD per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 10+ 5G, che pure ha ricevuto Android 12).

L’upgrade include la patch di sicurezza di gennaio 2022 (il phablet, pur non essendo più troppo giovane, è tra i primissimi device a ricevere la patch, cosa che non deve passare inosservata e che dimostra quanto il colosso di Seul tenga ai suoi prodotti), che risolve varie vulnerabilità a bordo di questi smartphone. Se siete uteti del Samsung Galaxy Note 10 in Svizzera, potrete verificare l’aggiornamento ad Android 12 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Parliamo dell’ultima major-release che il device dovrebbe ricevere, pur continuando ad accogliere frequenti upgrade di sicurezza mensili ancora per un certo periodo di tempo (prima di passare a quelle trimestrali, che pure perdureranno per un po’, e poi chiudere l’onorata carriera in modo definitivo, quando sarà giunto il tempo).

Ad ogni modo, una volta raggiunti dalla notifica di avvenuta disponibilità, verificate che la percentuala residua della batteria sia inferiore al 50% prima di procedere direttamente, onde evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo. Altra cosa da fare sarebbe un backup dei vostri dati, da ripristinare qualora si rendesse d’improvviso necessario un hard-reset (operazione che sappiamo cancellare tutto in maniera inevitabile). Fatte queste due cose, non dovreste avere problemi di nessun genere, anche se restiamo a vostra disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda attraverso il box dei commenti che vedete qui sotto.

Continua a leggere su optimagazine.com