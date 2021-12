SEAL Team 4 giunge al finale di stagione su Rai4, con l’ultimo doppio appuntamento della programmazione in prima tv italiana previsto per giovedì 30 dicembre nel preserale della rete.

Il finale di SEAL Team 4 è in onda sul canale 21 del digitale terrestre con gli ultimi due episodi della stagione, il 15° e il 16°: si tratta di un’edizione molto più breve delle precedenti, che si erano attestate tra i 20 e i 22 episodi, a causa del rallentamento generale delle produzioni che si è verificato tra il 2020 e il 2021 nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus.

Il finale di SEAL Team 4 vede una grossa perdita il team protagonista della serie, guidato dal capo di prima classe Jason Hayes (David Boreanaz), durante una missione delicata che avrà un epilogo molto drammatico.

Ecco la trama di SEAL Team 4 per l’episodio 15, in onda alle 18:45 su Rai4.

Il team Bravo unisce le forze con il team Alpha per proteggere un oleodotto cruciale nigeriano che è sotto l’attacco di Boko Haram. Ma quando un membro della squadra viene ferito, mentre Jason e Clay combattono per salvargli la vita, Bravo scopre che un nemico ancora più pericoloso li sta attaccando.

A seguire l’ultimo episodio di SEAL Team 4, il finale di stagione: ecco la trama.

Il team Bravo subisce un colpo devastante che cambierà per sempre la squadra e costringerà ogni membro a prendere importanti decisioni personali.

Il finale di SEAL Team 4 apre la strada alla quinta stagione della serie, ancor più breve perché composta da 14 episodi. Dopo un’incertezza sul rinnovo, infatti, il procedurale è stato confermato ma spostato da CBS alla piattaforma streaming Paramount+: i primi quattro episodi sono stati trasmessi in prima visione assoluta sul canale generalista americano lo scorso ottobre, mentre i restanti dieci episodi sono pubblicati in esclusiva nel catalog streaming di Paramount a partire dal 1° novembre scorso. In Italia la stagione è inedita e non ha ancora una programmazione ufficiale, ma potrebbe arrivare molto presto su Rai4.

