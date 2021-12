Ci sono molti dubbi a proposito di presunte frasi e della cosiddetta tesi di Papa Francesco. Si tratta di una vera e propria preghiera rivolta a Dio, sulla cui autenticità al momento resta il mistero più assoluto, considerando il fatto che al Pontefice viene attribuito un virgolettato da mesi al centro di un dibattito sui social. A dirla tutta, il sentore che ci si ritrovi al cospetto di una fake news è molto forte, esattamente come avvenuto in passato quando abbiamo dovuto smentire il fantomatico malore per Bergoglio.

Chiariamoci su frasi e tesi di Papa Francesco, di nuovo virali a fine 2021

Servono dunque delle precisazioni a proposito delle frasi e tesi di Papa Francesco. In primo luogo, occorre concentrarsi sulla preghiera in questione, in modo da contestualizzare al meglio il tutto. Per rendere riconoscibile il contesto al quale mi sto riferendo, vi lascio qui di seguito lo scorcio iniziale del testo, utile per comprendere di cosa stiamo parlando oggi 30 dicembre dopo che un post è diventato virale qui in Italia:

“Eterno Padre, per un po’ hai fatto smettere di camminare il mondo intero. Hai forzatamente messo a tacere il rumore che tutti noi abbiamo creato intorno a noi. Ci hai fatto piegare in ginocchio e chiedere miracoli. Hai chiuso le tue chiese affinché ci rendiamo conto di quanto sia oscuro il nostro mondo senza di te in esso. Hai umiliato gli orgogliosi e i potenti. L’economia è al collasso, le imprese chiudono. Siamo stati molto orgogliosi di pensare che tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che possediamo, sia stato il risultato del nostro duro lavoro“.

Come accennato in precedenza, in tanti attribuiscono le frasi e la tesi di Papa Francesco allo stesso Pontefice, ma ad oggi non abbiamo prove in merito. Effettuando una ricerca in rete, infatti, non emergono sue uscite pubbliche tramite le quali possiamo associare a lui la preghiera che vi ho riportato in precedenza. Non c’è ancora la certezza assoluta sulla bufala, ma è chiaro che si abbiano non pochi dubbi sull’autenticità di tanti post che stanno nuovamente girando sui social.

Inutile dire che torneremo sull’argomento nel momento in cui si avranno ulteriori informazioni a proposito delle frasi e tesi di Papa Francesco, in relazione a quanto trapelato soprattutto su Facebook negli ultimi giorni.