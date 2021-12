Francesco Facchinetti riceve la terza dose e posta un selfie sui social. Tutto normale e ordinario, inizialmente, dal momento che tantissimi personaggi famosi cercano di sensibilizzare a modo loro i follower a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid e allontanare sempre di più l’emergenza sanitaria.

L’ex DJ Francesco fa la stessa cosa, ma mette le mani avanti da subito per fermare ogni polemica e ogni allusione che solitamente arrivano dai complottisti che sentono in ogni invito al vaccino il cattivo odore dell’ingaggio e della sponsorizzazione retribuita. Il figlio d’arte pubblica un selfie e chiarisce di non essere stato pagato per parlare della terza dose, ma soprattutto invita tutti i fan a confrontarsi in maniera civile anche qualora non fossero d’accordo con l’immunizzazione. Ecco il suo messaggio:

“Terza dose Fatta. Chi non è d’accordo con me esprima la sua opinione, come è giusto che sia visto che siamo in una democrazia, ma senza essere offensivo. Idem chi invece è d’accordo con la mia scelta. Posto questa foto non perché qualcuno mi abbia pagato o per auto-promuovermi a testimonial della campagna di sensibilizzazione sui vaccini. Metto la foto solo perché mi sento di fare così. Pace e Amore”.

Tra i commenti, per il momento, sembra regnare la calma. C’è chi gli dà il benvenuto nel club dei booster, chi lo ringrazia per il messaggio di distensione e chi contesta il suo taglio di capelli, ironicamente. C’è anche chi vince su tutti con la parodia de La Canzone Del Capitano: “Alza in alto la mano sono il tuo capitano, tieni fermo il braccino che ti faccio il vaccino”. Per il momento Francesco Facchinetti non interviene nel dibattito.

In questo periodo storico sono in tanti a ricorrere alla terza dose del vaccino anti Covid, con prenotazioni estinte in tempo visto l’approssimarsi dell’epilogo del 2021 e la corsa all’immunizzazione dal momento che nuovamente si registra un innalzamento della curva dei contagi. Ultimamente, del resto, tanti artisti sono risultati positivi al Covid-19 pur rimanendo (per fortuna) asintomatici. Negli ultimi giorni Fedez e Al Bano hanno comunicato l’esito positivo del test molecolare. Questa mattina anche Tommaso Paradiso ha riferito di essere risultato positivo al test.

Per questo motivo Francesco Facchinetti riceve la terza dose e lo fa sapere ai suoi follower, senza sensibilizzare sull’argomento ma limitandosi a creare un dibattito pacifico tra i suoi contatti.