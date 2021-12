Il 30 dicembre Cryptid – L’Incubo del Lago debutta su Sky Serie con una lunga maratona per l’intera serata: come in altri recenti casi, il canale 112 di Sky ha deciso di trasmettere una prima visione assoluta nel corso di un unico appuntamento.

Cryptid – L’Incubo del Lago, serie svedese del 2020 che mescola thriller e teen drama, va in onda in un’unica soluzione, a partire dalle 21.15 di giovedì 30 dicembre, con tutti i dieci episodi che compongono la prima stagione. Ogni episodio ha la durata, insolita per il genere, di soli 22 minuti.

La trama di Cryptid – L’Incubo del Lago è quella di un mistero maturato in una scuola: Niklas (interpretato da Julius Fleischanderl), studente delle superiori, vede vacillare la sua salute mentale dopo la morte di un compagno di classe e il ritorno della sorella scomparsa. Quando Niklas torna a scuola e viene accusato della morte di Sebastian (Oscar Zia), mentre Lisa (Astrid Morberg) è testimone di una sconcertante scoperta nei pressi del lago. Una serie di eventi inspiegabili continueranno a scioccare la piccola città nell’emisfero settentrionale già scossa dalla morte del ragazzo, costringendo un gruppo di studenti del liceo locale ad affrontare le proprie paure più profonde per superare una forza soprannaturale che rischia di seminare caos e miseria.

Cryptid – L’Incubo del Lago, una serie Viaplay Original creata da Daniel di Grado e Sylvain Runberg, sarà disponibile anche on demand su Sky e in streaming nel catalogo di Now. La serie dovrebbe avere anche una seconda stagione.

Continua a leggere su optimagazine.com