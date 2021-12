Spotify Premium gratis è il sogno di tanti amanti della musica e dei numerosi contenuti sonori messi in campo dalla piattaforma di streaming. Questa ultima parte del 2021 ci consente di approfittare di una promozione per avere il servizio per ben 90 giorni in prova, senza pagare alcun costo. Un’occasione davvero interessante e che ha a che vedere con PayPal.

Cos’è Spotify Premium

La versione gratuita del servizio Spotify è molto gettonata perché non comporta spese ma anche degli aspetti negativi ai quali bisogna abituarsi. Prima di tutto, durante la fruizione dei contenuti, bisogna anche ascoltare dei contenuti pubblicitari e poi si deve pure rinunciare all’ascolto illimitato di brani, al loro download e agli skip pure senza limiti. Per questo motivo, in molti desiderano passare proprio a Spotify Premium che, tuttavia, ha un costo non proprio basso di 9,90 euro al mese.

3 mesi gratis

Attualmente si può approfittare della promozione che consente di ottenere 3 mesi di Spotify Premium totalmente gratuiti, semplicemente con l’ausilio di Paypal. Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento, scegliendo proprio questa modalità di pagamento, il sistema conferirà al nuovo iscritto la possibilità di usufruire dei 90 giorni di prova totalmente gratuiti. Impossibile non approfittarne, per risparmiare ben 30 euro.

La proposta di questi giorni ma attiva anche nel corso del 2022, è pensata per coloro che non sono ancora iscritti a Spotify Premium appunto. Ciò vuol dire che chi ha già un abbonamento specifico con il servizio di streaming non potrà cambiare il suo metodo di pagamento e usufruire dei mesi gratis. Al termine del lungo periodo di test della piattaforma senza alcuna spesa per i beneficiari della promozione, il sistema (in automatico) inizierà a fatturare la spesa classica di 9,90 euro al nuovo iscritto. Niente di più facile e immediato per chi ama il servizio e magari non può farne a meno nella formula senza compromessi perché senza pubblicità e con i plus già elencati.

