Le vie delle truffe sono infinite, anche in quest’ultima parte del 2021. In circolazione c’è un nuovo SMS Lazio Christmas che ha un target ben preciso. La comunicazione è quella presente nell’immagine ad inizio articolo e apparentemente sembra provenire da Salute Lazio e proprio per questo motivo , è molto pericolosa.

Il nuovo tentativo di phishing è stato annunciato dai canali ufficiali della Polizia postale che vuole mettere in guardia molti cittadini italiani dal raggiro. Come già riferito, ci troviamo al cospetto di una comunicazione che sta giungendo a coloro che da poco hanno effettuato la loro vaccinazione anti Covid-19 nella regione Lazio. La pericolosità della frode risiede proprio nel fatto che l’ultimo SMS sembra provenire dagli stessi canali ufficiali per la convocazione alla somministrazione del vaccino appunto. Così non è: la nota in arrivo contiene invece un collegamento malevolo ad un sito in cui si cercherà di sottrarre dati personali e bancari ai malcapitati di turno.

In molti saranno di certo allettati dalla promessa del buono spesa del nuovo SMS Lazio Christmas ma cadendo nella trappola di ignoti hacker si rischia grosso. Atterrando sul collegamento presente nel messaggio, ecco che si presenterà un form da compilare proprio per ricevere il presunto voucher per fare la spesa. All’occasione verranno richiesti dati personali, ma soprattutto quelli relativi alla propria carta di credito o l’acceso all’area di home banking.

Alla ricezione anche del nuovo SMS Christmas Lazio, la strada da percorrere sarà solo una. Così come viene consigliato anche dalla Polizia Postale, bisognerà cancellare subito la nota e comunque non dargli altro seguito. Potrà essere anche utile fare passaparola tra i propri contatti, avvisandoli del pericolo. Il canale istituzionale Salute Lazio è naturalmente estraneo del tutto al raggiro e invita tutti a prestare attenzione anche a probabili comunicazioni future dello stesso tipo.

Continua a leggere su optimagazine.com