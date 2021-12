Lo scorso martedì 28 dicembre lo US Patent & Trademark Office ha pubblicato un brevetto di Apple, che vorrebbe sostituire la corona digitale che si trova a bordo dei suoi Apple Watch con dei sensori ottici in grado di leggere i gesti dell’utente come input. Come ben sappiamo, la Digital Crown consente agli utenti di navigare all’interno dell’interfaccia di watchOS senza la necessità di dover toccare di continuo lo schermo. Ad ogni modo, pare che il colosso di Cupertino si sia messo a lavoro sulla sostituzione della corona con dei sensori ottici.

Il sensore ottico potrebbe anche essere utilizzato per misurare i dati biometrici tra cui la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, il livello di ossigenazione del sangue (SpO2), una stima del volume del sangue, la pressione sanguigna e tanto altro ancora. Il brevetto presentato da Apple, che porta il titolo di ‘Orologio con sensore ottico per l’input dell’utente’, rivela il lavoro del produttore statunitense sul futuro degli Apple Watch con sensori ottici. Il colosso a stelle e strisce, inoltre, ha voluto fare un’osservazione: mentre il suo orologio intelligente può includere uno o più componenti di input dell’utente, come ad esempio corone, quadranti e/o pulsanti, su una superficie esterna per ricevere input da un utente, la Digital Crown occupa spazio sul wearable che invece potrebbe essere utilizzato da altri componenti dello smartwatch.

Nel recente brevetto presentato da Apple non solo la rimozione della corona può rendere l’Apple Watch ancora più resistente, ma anche riservare un maggiore spazio da poter adoperare per altri componenti come nuovi sensori oppure addirittura una batteria più grande. In ogni caso, c’è da dire che all’interno di un brevetto non tutti i dettagli faranno parte del reale progetto, per non parlare degli anni che ci vorranno affinché una determinata idea possa essere concretamente realizzata.

