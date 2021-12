Gli addii alle serie tv da parte di volti storici, con personaggi amati che escono di scena più o meno improvvisamente, non stupiscono più nessuno: è ormai consuetudine che gli interpreti decidano di lasciare le produzioni televisive dopo alcuni anni (pochi o tanti, a seconda dei casi) per non restare ingabbiati nei loro ruoli e capitalizzare il successo di un format per rincorrere altre opportunità.

Anche nel 2021 gli addii alle serie tv non sono mancati, anzi, sono stati forse più numerosi e sorprendenti di quelli degli anni passati – qui quelli che avevano contrassegnato il 2020 – con annunci a sorpresa che hanno impresso cambiamenti importanti agli ensemble di alcuni dei titoli più popolari della tv.

Molti degli addii alle serie tv registrati nel 2021 sono stati plurimi, al punto che diverse produzioni si sono ritrovate a perdere anche due o tre volti regolari a distanza di pochi episodi. Ecco una dozzina di esempi.

Mark Harmon ed Emily Wickersham di NCIS

Indubbiamente l’addio più clamoroso, visto che si tratta del protagonista della serie, in scena sin dal primo episodio, nonché del produttore esecutivo del format: la decisione di Harmon era nell’aria già dalla fine della stagione 18, ma si è concretizzata nel quarto episodio di NCIS 19, con Gibbs che decide di restare in Alaska al termine di una missione con McGee. Quanto riuscirà a resistere NCIS senza il suo agente speciale di punta? La sua dipartita si aggiunge a quella di Emily Wickersham, l’interprete dell’agente Ellie Bishop, partita a sorpresa per una missione sotto copertura alla fine della stagione 18.

@CBS

Jesse Spencer di Chicago Fire

Nel 200° episodio di Chicago Fire si è consumato l’addio del capitano Matt Casey, con l’annuncio del suo trasferimento in Oregon per prendersi cura dei figli di un amico defunto. Per almeno tre anni, finché uno di loro non sarà maggiorenne, sarà quindi lontano da Chicago e intratterrà una relazione a distanza col paramedico Sylvie Brett (Kara Killmer). Dopo la messa in onda dell’episodio l’uscita di scena di Spencer, volto storico della serie, è stata confermata dall’attore e dallo showrunner, ma entrambi non escludono che il personaggio possa tornare in futuro.

@NBC

Jesse Williams e Giacomo Gianniotti di Grey’s Anatomy

Dopo undici stagioni il personaggio di Jackson Avery ha abbandonato il Grey Sloan Memorial Hospital per dedicarsi alla Fondazione Fox a Boston, lasciando ormai la serie a corto di volti storici dopo i tanti addii di questi anni. Nella stagione precedente a mollare improvvisamente il cast a metà stagione, senza nemmeno apparire per un ultimo episodio, era stato Justin Chambers (Alex Karev). Nella stagione 17, pochi episodi prima di Williams, è uscito di scena anche Giacomo Gianniotti, con la morte eroica dello specializzando Andrew DeLuca. Inoltre anche il personaggio di Greg Germann, Tom Koracik, ha lasciato Seattle per Boston insieme ad Avery, ma è riapparso in un episodio della stagione 18 come guest star.

@ABC/Richard Cartwright

Damian Lewis di Billions

Il vincitore dell’Emmy Damian Lewis ha lasciato a sorpresa dopo cinque stagioni l’acclamato dramma di Showtime: il personaggio di Bobby Axelrod è scappato in Svizzera per sfuggire alle accuse del procuratore generale di Chuck Rhoades (Paul Giamatti), una trama che lascia aperta una porta al suo ritorno in scena in futuro, se la serie saprà sopravvivere all’assenza del suo volto principale.

@ShowTime

Torrey DeVitto e Yaya DaCosta di Chicago Med

Entrambe hanno lasciato Chicago Med nel corso del 2021. La dottoressa Natalie Manning è apparsa brevemente all’inizio della stagione 7 prima di allontanarsi dall’ospedale, mentre l’infermiera April Sexton è stata ammessa in un programma di specializzazione che l’ha costretta a lasciare il suo impiego. In questo modo il Gaffney Chicago Medical Center ha perso due personaggi storici in un colpo solo e anche in modo piuttosto sbrigativo. Nel caso di DaCosta, però, gli showrunner Andrew Schneider e Diane Frolov hanno dichiarato che il personaggio di April potrebbe anche tornare in futuro al termine della sua specializzazione come infermiera professionista.

Antonia Thomas e Osvaldo Benavides di The Good Doctor

Il finale della quarta stagione di The Good Doctor ha rappresentato l’ultimo episodio di Antonia Thomas, volto regolare sin dall’esordio del medical drama. Il suo personaggio, la dottoressa Claire Browne, ha scelto di lavorare in Guatemala, dove lo staff di San Bonaventura era stato mandato in missione medica. La stessa serie, più di recente, a fatto notizia per un altro forfait clamoroso: pochi mesi dopo la sua promozione a personaggio regolare nel dramma medico della ABC, Osvaldo Benavides ha lasciato bruscamente lo spettacolo a ottobre. Né l’attore né ABC hanno commentato l’improvvisa uscita di scena del personaggio, che ha semplicemente lasciato la città partendo per una missione medica senza nemmeno un addio di persona ai colleghi.

@ABC

Jamie Grey Hyder e Demore Barnes di Law & Order: Unità Vittime Speciali

Un doppio addio nella première della stagione 23: Jamie Grey Hyder (l’agente Katriona Kat Azar Tamin) e Demore Barnes (il vice capo Christian Garland) hanno lasciato il procedurale entrambi nel primo episodio. Kat ha deciso che la polizia di New York non fa per lei dopo che le hanno sparato in servizio, mentre Garland si è dimesso sotto la pressione dei suoi superiori.

