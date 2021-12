Sono giunte interessanti novità che riguardano non solo la gamma dei nuovi Xiaomi 12, ma anche il debutto di due gadget che il produttore stesso ha voluto anticipare su Weibo. Si tratta dello Xiaomi Watch S1 e degli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3. Dall’immagine mostrata nell’evento tenutosi ieri, martedì 28 dicembre, il design dello smartwatch si è presentato abbastanza moderno e minimal, ma si è trattato esclusivamente di un accenno sviante. L’orologio intelligente ha sfoggiato linee più classiche, con cinturino color cuoio ed una cassa in acciaio inossidabile.

Il display di forma circolare e da 1,43 pollici è protetto da un vetro zaffiro resistente più del dovuto ad urti e graffi. Lo Xiaomi Watch S1 è in grado di monitorare 117 modalità di allenamento, offrendo funzioni dedicate alla salute, un’impermeabilità fino a 5ATM (50 metri di profondità) ed integra l’NFC per effettuare pagamenti al polso. Quanto al prezzo di listino, il wearable in Cina costa 1.099 Yuan, che al cambio corrisponde a circa 150 euro. Inoltre, non si sa ancora con precisione se verrà proposto anche sul mercato europeo.

Gli auricolari Xiaomi Mi True Wireless Noise Cancelling Headphones 3 o Buds 3 sono capaci di attenuare i rumori intorno di 40 decibel. Considerando, però, che le informazioni sono state tradotte da un sito cinese, non si è ben capito se si tratta di una cancellazione attiva dei rumori. Ad ogni modo, però, l’istituto cinese di metrologia ha attestato la riduzione di 40 decibel. L’azienda asiatica parla di un suono di livello Hi-Fi e di una batteria in grado di assicurare un’autonomia fino a 32 ore di utilizzo. Quanto al prezzo di listino, in Cina è fissato a 499 Yuan, che al cambio corrispondono a circa 70 euro. Anche per questi auricolari wireless non si sa se verranno commercializzati anche sul mercato europeo.

