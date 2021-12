Nel 1964 i Fab Four erano 4 ragazzi ordinati, puliti e con un taglio di capelli che scatenò l’emulazione. I Beatles erano già un fenomeno mondiale, e come influencer ante litteram erano tanto iconici da rappresentare anche un esempio estetico sia per il mondo della moda che per l’hairstyle.

Era il 6 dicembre 1963, ad esempio, quando il 16enne Thomas Carnock fu riammesso nel suo ruolo di apprendista presso la fabbrica di Birkenhead dopo 2 settimane di sospensione. Era stato sorpreso mentre batteva la fiacca durante il turno? No. Aveva preso a pugni un collega? No, nemmeno. Thomas si era presentato al lavoro con il caschetto che imitava lo stile dei Beatles. L’amministratore delegato, William Kaminski, lo aveva dunque sospeso in quanto considerava quel taglio “sgradevole, indisciplinato e sporco”.

Durante le 2 settimane di sospensione Carnock aveva dunque tagliato i capelli nonostante le proteste della sua famiglia e si era ripresentato al lavoro con un taglio più ordinato. Kaminski dichiarò al Guardian solamente il giorno prima:

Eppure non era l’unico caso in cui i lavoratori con la chioma à la Beatles incontravano il mondo del lavoro. Per questo il 29 dicembre 1964 il Liverpool Youth Employment Service, con un comunicato, fotografava in forma ufficiale una situazione già nota: il taglio dei capelli nello stile dei Beatles non piaceva ai datori di lavoro e per questo era in corso una certa crisi nel mondo dei diplomati che non riuscivano a trovare un impiego.

Il tipico taglio dei Beatles fu opera della fotografa Astrid Kirchherr, la prima che realizzò un servizio fotografico per i Fab Four durante il periodo ad Amburgo. Prima “cavia” del nuovo look fu il bassista Stuart Sutcliffe che Lennon e McCartney prendevano in giro. In seguito, chiesero alla Kirchherr di praticare lo stesso taglio su di loro.

Eppure il taglio di capelli dei Beatles non piaceva ai datori di lavoro, che addirittura lo trovavano “osceno”.