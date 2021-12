Studio Battaglia è il tentativo di Rai1 di esplorare il genere legal drama con un tocco di commedia. Dopo anni di fiction ambientate nel mondo della giustizia, principalmente tra forze dell’ordine e giudici, stavolta il focus è sui legali, con una storia ambientata nell’omonimo studio composto da avvocate divorziste.

Studio Battaglia è una delle proposte del palinsesto primaverile di Rai1, al via presumibilmente da marzo (ma non è stata ancora annunciata una data per il debutto). Scritto da Lisa Nur Sultan e diretto da Simone Spada e Jacopo Bonvicini, il format è una produzione Palomar Spa in collaborazione con Rai Fiction e Tempesta Srl che vanta un cast quasi tutto al femminile per i ruoli principali: alle protagoniste Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio, si affiancano Giorgio Marchesi, Marina Occhionero, Carla Signoris e Thomas Trabacchi, con la partecipazione di Massimo Ghini.

Studio Battaglia è una miniserie in 4 serate, una legal dramedy che racconterà le relazioni sentimentali da uno spioncino particolare, quello dello studio di alcune tra le migliori avvocate divorziste di Milano. Anna Battaglia lascia il prestigioso studio della madre Marina, in cui lavora anche la sorella Nina, per assumere un nuovo incarico nei grattacieli di Porta Nuova, allo Studio Zander. Qui ritroverà Massimo, sua fiamma degli anni dell’università a cui all’epoca aveva preferito Alberto, ora suo marito. L’incontro a sorpresa dopo tanti anni la spingerà a chiedersi se sia stata la scelta giusta.

Ma al di là del triangolo amoroso Studio Battaglia è la storia di tre divorziste e una futura sposa, Viola. Quattro sorelle in diverse fasi della vita, che affrontano sogni e turbamenti con l’amore profondo che le lega e un’invincibile ironia, la loro ancora di salvezza anche nei momenti peggiori, come quando venticinque anni prima erano state abbandonate dal padre, Giorgio, ora tornato nelle loro vite.

La trama di Studio Battaglia è fatta anche da casi legali dai risvolti inattesi, tutti legati agli aspetti più attuali del diritto di

famiglia, tra accordi di riservatezza, nuove forme di genitorialità, tutela dell’immagine, in un contesto fortemente contemporaneo e in continua evoluzione.

