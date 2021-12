Stefano Accorsi vestirà la toga in Vostro Onore, la sua prima serie sceneggiata dopo vent’anni dall’ultimo ruolo interpretato per Rai1 (Le Ragioni del Cuore, 2002). Di recente l’attore era stato anche il volto delle docu-serie Sogno Azzurro dedicata agli Europei di Calcio 2021 e È Andata Così con Luciano Ligabue, ma ora torna in una fiction vera e propria, dopo aver chiuso la lunga avventura della trilogia Sky 1992-1993-1994.

Vostro Onore è una serie in 4 serate, nata come remake italiano della miniserie israeliana Kvodo, già a sua volta oggetto di un rifacimento americano con Your Honor, interpretata da Bryan Cranston e trasmessa quest’anno da Sky. L’adattamento nostrano è firmato da Donatella Diamanti, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Gianluca Gloria e Mario Cristiani. Ad affiancare Stefano Accorsi c’è un cast corale composto da Barbara Ronchi, Francesco Colella, Matteo Oscar Giuggioli, Betti Pedrazzi, Camilla Semino Favro, Leonardo Capuano, Isabella Mottinelli, Gabriele Falsetta, Roberto Oliveri, Simon Rizzoni, Riccardo Vicardi e Remo Girone. Coproduzione Rai Fiction – Indiana, la serie è diretta da Alessandro Casale, con Lyda Patitucci alla regia della seconda unità

Vostro Onore si presenta come un classico legal thriller: Stefano Accorsi interpreta Vittorio Pagani, un giudice milanese dalla rinomata integrità, in corsa per la carica di presidente del Tribunale di Milano. Segnato profondamente dalla recente scomparsa della moglie, che ha complicato il già difficile rapporto con suo figlio Matteo, dovrà affrontare un caso delicato che rischia di mettere a repentaglio la sua carriera e quel che resta della sua famiglia. Quando Matteo investe con la macchina il giovane membro di una famiglia criminale, i Silva, Vittorio si scopre pronto a tutto pur di proteggerlo, anche a costo di compromessi. Era stato lui anni prima, nei panni di PM, a smantellarne l’organizzazione dei Siva arrestandone il capoclan e ora si ritrova a proteggere suo figlio da criminali sicuramente pronti a vendicarsi: se i Silva scoprissero chi è stato a causare l’incidente, non esiterebbero a uccidere Matteo. Coinvolgendo un suo vecchio amico poliziotto, Vittorio infrangerà la legge, di cui pure è sempre stato integerrimo paladino, pur di salvare suo figlio, combattuto tra il rispetto della legalità e il richiamo del cuore.

Vostro Onore è attesa su Rai1 nel palinsesto primaverile, insieme ad altri titoli inediti di Rai Fiction come il legal drama Studio Battaglia e il melodramma medico Lea – Un Giorno Nuovo.

Continua a leggere su optimagazine.com