Negli ultimi tempi si sono manifestati problemi WhatsApp per molti possessori di smartphone OnePlus. Si è trattato di bug vistosi che hanno pure reso l’esperienza con l’app di messaggistica davvero pessima. Le anomalie non sono dipese dal servizio di comunicazione, semmai da uno degli ultimi aggiornamenti dell’interfaccia OxygenOS. Per questo motivo il produttore ha rilasciato delle nuove versioni della sua soluzione software, distinte per modelli interessati dagli errori.

La versione dell’aggiornamento OxygenOS 11.0.5.1 è pensata per OnePlus 7, 7T, 7T Pro. Nel changelog degli sviluppatori vengono riportati miglioramenti generali per il sistema, ma viene menzionata anche la correzione di alcuni problemi WhatsApp molto importanti relativi all’invio e alla ricezione di file multimediali, quali foto, video ma anche note vocali. Dopo l’update in questione, l’anomalia dettagliata non dovrebbe essere più di scena sui telefoni interessati.

Altri tipi di problemi WhatsApp hanno riguardato anche l’esemplare OnePlus 8T. Per quest’ultimo ed in particolare per l’area geografica d’Europa, gli esperi hanno messo in campo l’update OxygenOS 11.0.12.12. Il rilascio software apporta anche una correzione per un raro arresto anomalo che si verifica durante l’utilizzo di WhatsApp. La stessa anomalia si è verificata anche sui OnePlus 8 e 8 Pro nelle ultime settimane: per questi ultimi c’è un altro update dedicato, etichettato come OxygenOS 11.0.10.10).

Tutti gli aggiornamenti dell’interfaccia proprietaria di OnePlus saranno notificati via OTA gradualmente sui telefoni in oggetto. Per il momento l’alert relativo alla disponibilità dell’update è giunto solo a pochi esemplari: dunque si attende che la distribuzione sia ben più capillare. Per verificare la presenza del pacchetto si potrà comunque usare la verifica manuale attraverso Oxygen Updater. Gli interessati dagli errori indicati e magari anche da altre anomalie non riferite dagli sviluppatori, faranno bene a procedere all’update non appena notificato. In questo modo l’esperienza d’uso dell’app di messaggistica potrà finalmente migliorare e tornare la stessa di qualche tempo fa.

