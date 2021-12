Ci sono alcune indicazioni che possiamo prendere in esame in questo periodo, a proposito della disponibilità PS5 alla quale andremo incontro tra il 2022 ed il 2023, in base alle informazioni raccolte fino a questo momento. Come tutti sanno, la questione ruota attorno alla crisi dei semiconduttori, per la quale i produttori più importanti al mondo faticano a soddisfare la domanda di specifici prodotti. La vicenda non investe solo Sony, ma anche anche Nintendo con la Switch (soprattutto in ottica 2022), senza dimenticare Microsoft con le sue XBox.

Cosa aspettarsi sulla disponibilità PS5 nel 2022

Al di là del discorso relativo alle truffe, come quella che abbiamo preso in esame nei giorni scorsi con una possibile promozione non ufficiale di Unieuro, il discorso relativo alla disponibilità PS5 va dunque proiettato anche verso il futuro. Ad oggi, previsioni certe a lungo termine non esistono. Tuttavia, una proiezione di Intel che risale al mese di ottobre sembra essere ad oggi quella più attendibile. Come tutti sanno, le prospettive non sono particolarmente incoraggianti per tutti coloro che vorrebbero assicurarsi questi prodotti a breve termine.

A detta degli esperti, infatti, è plausibile che la situazione si possa stabilizzare in modo più concreto solo nel 2023. Tra poco più di un anno, dunque, dovremmo avere una netta crescita della disponibilità PS5, tramite la quale riusciremo ad ottenere il prodotto nel momento in cui decideremo di procedere effettivamente con il suo acquisto. Tuttavia, le stesse fonti affermano che durante la seconda metà del 2022 dovremmo assistere ad un graduale miglioramento della situazione.

Insomma, tutto in alto mare sul fronte della disponibilità PS5, mentre al momento non ci sono conferme sul solito appuntamento di GameStop previsto spesso e volentieri il mercoledì pomeriggio. Possibile che i restock di questo store possano riprendere a partire dalla prossima settimana, seppur per poche unità.