Il 2021 conferma il trend positivo per il settore assicurativo, con una crescita della raccolta dei premi e un maggiore interesse da parte di cittadini, famiglie e imprese nei confronti dei prodotti assicurativi.

In base ai dati di Google Trends, nell’ultimo anno le ricerche sul web per le polizze online sono aumentate del 50%, con un incremento che arriva all’80% per le assicurazioni online sulla casa.

La tendenza è confermata dai bollettini statistici dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), infatti nel primo trimestre del 2021 la raccolta totale tra il ramo vita e quello danni è salita dell’8,5% rispetto al primo trimestre del 2020.

In particolare, in Italia si sta affermando sempre di più il modello di bancassicurazione o bancassurance, ovvero la collaborazione tra banche e compagnie di assicurazione per offrire ai clienti una gamma più ampia e diversificata di prodotti.

Le assicurazioni che si possono sottoscrivere in banca

Nel nostro Paese uno dei principali gruppi bancari di bancassurance è Crédit Agricole, il primo operatore europeo nella bancassicurazione con 51 milioni di clienti nel mondo, 11 mila filiali e un CET 1 del 15%.

Le assicurazioni e polizze di Crédit Agricole si possono sottoscrivere online richiedendo un preventivo da home banking, trovando tante soluzioni assicurative di qualità per tutelare la salute e il patrimonio.

Il modello bancassurance offre diversi vantaggi ai clienti delle banche, considerando che secondo una ricerca condotta da Learnbonds in Italia ci sono 47 milioni di correntisti, vale a dire il 79% dell’intera popolazione.

L’acquisto di prodotti assicurativi attraverso la propria banca permette di beneficiare di opzioni di pagamento flessibili, per pagare il premio in un’unica soluzione o rateizzato, utilizzando servizi 100% digitali come la firma online.

Tra le assicurazioni che si possono stipulare tramite la banca ci sono le polizze sanitarie, coperture che consentono di proteggere se stessi e i propri familiari, ad esempio ricevendo prestazioni sanitarie presso strutture convenzionate oppure l’accesso al video-consulto medico. Molto richieste sono anche le polizze infortuni, per tutelarsi in caso di incidente avvenuto durante l’attività lavorativa o il tempo libero, usufruendo di indennità e assistenza specializzata.

Al giorno d’oggi, sono particolarmente apprezzate anche le assicurazioni contro il cyber risk, per proteggersi dai rischi legati al mondo digitale come le frodi per lo shopping online. Lo stesso vale per le polizze che tutelano dai rischi legati all’utilizzo delle carte di pagamento, oppure le coperture contro i danni e i furti dei dispositivi elettronici. Non mancano anche assicurazioni per la casa per proteggere tutti i membri della famiglia, compresa la copertura di responsabilità civile e la tutela degli animali domestici.

Cosa valutare prima di acquistare una polizza online

Ogni assicurazione prevede una serie di caratteristiche che vanno analizzate con attenzione, per essere certi di scegliere una polizza adatta alle proprie esigenze. In particolare, bisogna leggere il contratto in modo accurato, verificando i dettagli del prodotto assicurativo all’interno del set informativo precontrattuale, un documento obbligatorio che consente di studiare le condizioni assicurative prima della sottoscrizione del contratto.

Tra gli aspetti da considerare ci sono i massimali dei risarcimenti garantiti dalla polizza, il tipo di prestazioni assicurative proposte dalla copertura, eventuali limitazioni, franchigie e scoperti. In questo modo, è possibile prendere una decisione consapevole prima di stipulare il contratto assicurativo, scegliendo una polizza effettivamente in linea con la protezione di cui si vuole beneficiare per tutelarsi contro una serie di rischi.

Inoltre, è importante selezionare le garanzie complementari giuste, per un’adeguata personalizzazione dell’assicurazione e l’aggiunta di garanzie addizionali utili rispetto alla copertura principale.

In queste circostanze, è fondamentale trovare il miglior connubio tra il costo del premio assicurativo e le prestazioni offerte dalla polizza, per acquistare un’assicurazione sostenibile da mantenere e in grado di fornire le dovute tutele.

Le polizze online della bancassicurazione sono senz’altro più comode e convenienti, in quanto spesso permettono di risparmiare con un premio assicurativo più competitivo, in più si possono gestire online tramite i servizi di digital banking del proprio istituto di credito. Si tratta di prodotti utili per proteggersi da una serie di imprevisti, per ottenere un supporto dedicato in caso di incidenti ed eventi dannosi.