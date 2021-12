Ci sono diverse testimonianze, in queste ore, da parte di utenti pronti a garantire che non funziona la ricerca Outlook. In verità, si tratta di un disservizio riscontrato già nella giornata di martedì e che, a conti fatti, appare assai differente rispetto al blackout che abbiamo provato a trattare sulle nostre pagine alcuni mesi fa. Proviamo a capire come stiano andando le cose e come si manifesti il bug, grazie a quanto riportato da coloro che sono entrati nella propria area utente di recente.

Segnalazioni secondo cui non funziona la ricerca Outlook: situazione aggiornata

Nello specifico, anche in rete alcuni utenti sono pronti a garantire che la ricerca Outlook non funzioni. Si porta avanti la teoria secondo cui lo in seguito al recente aggiornamento di MS Office, le email recenti non vengono visualizzate durante la ricerca su Outlook 2013. Discorso che al momento sembra circoscritto a coloro che si ritrovano con una macchina dotata di Windows 10. Il bug si materializza nell’istante in cui, una settimana dopo le e-mail, vengono elencate durante la ricerca.

A quanto pare, la maggior parte degli utenti che affrontano questo problema ha provato a risolvere con la reinstallazione dell’intero pacchetto, ma senza successo. Probabile, dunque, che si tratti di un’anomalia che verrà risolta dai tecnici, senza particolari avvisi, in modo che la ricerca Outlook possa tornare a funzionare nel più breve tempo possibile. Nel frattempo, cercherò di stare dietro alle varie segnalazioni del pubblico, in modo da essere costantemente sul pezzo per il pubblico.

Staremo a vedere come andranno le cose nelle prossime ore. Anche voi registrate anomalie con la ricerca Outlook? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, in modo da raccogliere qualche elemento aggiuntivo a proposito di questa inaspettata anomalia.