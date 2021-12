Arrivano interessanti novità per quanto riguarda il calciomercato del Napoli, ecco le ultimissime notizie riportate dall’edizione di oggi, mercoledì 29 dicembre, di Tuttosport. Come ben sappiamo, la società è alla ricerca di nuovi innesti, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo per sostituire Kostas Manolas. Dalle recenti informazioni in nostro possesso, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vorrebbe regalare a mister Luciano Spalletti il colpo Danilho Doekhi prima del big match contro la Juventus, in programma il 6 gennaio 2022 all’Allianz Stadium.

Il nuovo nome proposto dal ds azzurro è di un calciatore olandese di origini surinamesi, 23enne attualmente in forza al Vitesse. Secondo il quotidiano sportivo torinese, Giuntoli, prima della prossima sfida Juventus-Napoli, vorrebbe chiudere il colpo Doekhi, che numericamente andrà a sostituire il difensore greco (tornato all’Olympiacos). Il centrale del club olandese (ad oggi quarto in classifica) è un elemento dal profilo interessante, rapido e con un fisico prestante considerati i suoi 1.90 di altezza.

Il giocatore ha un contratto in scadenza il prossimo mese di giugno e il club di Aurelio De Laurentiis farà un vero e proprio assalto nei prossimi giorni presentando alla dirigenza del Vitesse un’offerta imminente di 2 milioni di euro, in quanto il club olandese rischia di perderlo a zero tra sei mesi. In merito ad ulteriori acquisti in altri reparti, il club azzurro non si muoverà, a meno che non liberi qualche slot nella rosa oppure se dovesse acquistare un under. Doekhi è cresciuto nell’Ajax ed è un difensore affidabile: ha fatto parte dell’under-21 dell’Olanda e oggi gioca titolare e come capitano nel Vitesse. La sua intenzione è quella di cambiare aria dopo tre stagioni nella squadra del campionato di Eredivisie, dunque il Napoli spera in questo possibile e soprattutto fattibile colpo già nel mercato di gennaio, così da averlo a disposizione nel match contro la Juventus di Allegri.

