Vedremo i Maneskin a Sanremo 2022? Annunciati i 25 Big in gara al prossimo Festival della Canzone Italiana, scoperti anche i tre giovani delle Nuove Proposte in gara tra i Campioni, si passa al dettaglio delle serate.

Ancora top secret eventuali co-conduttori e co-conduttrici. Nessuna conferma neanche sugli ospiti che vedremo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo tra l’1 e il 5 febbraio 2022. Amadeus sta lavorando alla sua terza edizione del Festival di Sanremo ma non si sbilancia.

Non lo fa neanche nell’intervista rilasciata al settimanale Sorrisi e Canzoni TV, nella quale ha iniziato a raccontare il suo terzo Festival della Canzone Italiana.

Chiamato a rispondere a domande su Fiorello e Maneskin, il direttore artistico ha spiegato che non sa ancora se prenderanno parte al Festival. I Maneskin, da vincitori del 2021, potrebbero essere perfetti per un’apertura dell’edizione 2022, una sorta di passaggio del testimone al nuovo cast.

Ma Amadeus non si sbilancia e dice: “Ancora non lo so, lo spero” a proposito della presenza di Damiano David & co.

Già noto il suo rapporto personale con Fiorello e la grande stima che li lega da decenni. Amadeus lo ricorda ma sottolinea anche che la sua presenza è stata sempre decisa all’ultimo momento.

L’edizione 2022 del Festival non sarà molto diversa sul fronte del “mattatore”, che ancora non ha accetto né rifiutato l’invito. Fiorello deciderà come sempre all’ultimo istante se preparare qualcosa per il palco del Teatro Ariston di Sanremo e intrattenere il pubblico di Rai1 che ha sempre apprezzato molto le sue apparizioni sul palco.

Il conduttore ha ricordato poi il gesto “eroico” di Fiorello: intrattenere un pubblico in realtà assente in teatro e in collegamento solo dalla televisione. Per uno showman che si ciba delle reazioni del pubblico, è stata una vera impresa portare a termine l’intrattenimento senza poter scorgere neanche una minima reazione.