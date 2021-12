FBI: Most Wanted 1×09 fa il suo debutto in Italia il 29 dicembre, in onda su TopCrime, dopo diversi mesi dalla messa in onda in prima tv dell’intera prima stagione su Italia1. Si tratta di un episodio rimasto inedito nella programmazione in anteprima di Italia1 la scorsa estate. Ora a rimediare ci pensa TopCrime, che inserisce l’episodio mai visto prima in Italia nel corso delle repliche della prima stagione, in onda ogni mercoledì sul canale 38 del digitale terrestre.

FBI: Most Wanted 1×09 va in onda in prima serata e in prima tv assoluta il 29 dicembre, seguito dal decimo episodio. Intitolato Il Risveglio, l’episodio 9 non era stato trasmesso in quanto prima parte di un doppio appuntamento, un crossover con l’episodio 18 della seconda stagione della serie madre FBI, i cui diritti di messa in onda in chiaro sono detenuti da Rai2. Le due serie del franchise di Dick Wolf, infatti, in Italia vanno in onda su due canali differenti.

FBI: Most Wanted 1×09 vede il team di Jess LaCroix (Julian McMahon) impegnato in un caso emblematico che rappresenta la punta dell’iceberg del fenomeno dell’odio razziale sistemico negli Stati Uniti. Ecco la trama, che introduce quella dell’episodio 2×18 di FBI.

La squadra dell’FBI in collaborazione con la Task Force che si occupa dei latitanti è sulle tracce di Emma Kane, una razzista esaltata decisa a portare a termine il piano ideato con il marito Tyler, cioè eliminare tutti coloro che non sono di razza bianca.

La prima visione di FBI: Most Wanted 1×09 è seguita dal decimo episodio. La programmazione della prima stagione in replica su TopCrime continuerà fino al 12 gennaio, quando andrà in onda il 14° ed ultimo episodio. FBI: Most Wanted 1×09 sarà disponibile, dopo la messa in onda sul digitale terrestre, anche in streaming su Mediaset Infinity.

