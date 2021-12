I primi dettagli sulla trama di Viola Come il Mare sono finalmente realtà. In questi ultimi mesi abbiamo spesso sentito parlare dell’arrivo di Can Yaman in Italia e del suo lavoro duro sul set e non solo proprio in vista del revival di Sandokan di cui sarà protagonista. Strada facendo i piani sono cambiati e l’attore turco è sceso dal suo cavallo per mettersi a lavoro su un nuovo personaggio ovvero il protagonista della fiction di Canale5 Viola Come il Mare che lo vedrà recitare al fianco di Francesca Chillemi.

Canale5 ha confermato che i primi episodi andranno in onda in primavera e ha rivelato i primi dettagli sulla trama di Viola Come il Mare confermando che Can Yaman e Francesca Chillemi si ritroveranno in quel di Palermo. Se da una parte lui vestirà i panni del vicequestore Francesco, dall’altra lei sarà Viola, una giornalista che si trasferisce in città per trovare il padre che non ha mai conosciuto.

Viola Come il Mare prenderà il via proprio da qui quando Viola inizia il suo lavoro in un giornale occupandosi di cronaca nera e questo la porta ad un primo faccia a faccia con il complicato Francesco con cui inizia un rapporto ostile. La giovane inizia a prender parte alle attività investigative della polizia facendosi notare per la sua bravura nelle indagini grazie a una sua particolare capacità: riesce a capire la natura delle persone da segni apparentemente invisibili;

su questo suo dono è poi suo padre a fare chiarezza.

Il resto lo scopriremo nelle prossime settimane quando finalmente la rete rilascerà il primo promo della serie svelando nuovi dettagli su quello che vedremo e su quale sarà il rapporto tra i due protagonisti per il quale il gossip è letteralmente impazzito. Francesco e Viola faranno boom di ascolti? Siamo sicuri di sì.