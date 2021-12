Con Lea – Un Nuovo Giorno Rai1 punta ancora una volta sull’ambientazione nelle corsie di un ospedale per una serie che intreccia casi medici e vicissitudini sentimentali dei protagonisti. Annunciata nel palinsesto primaverile, Lea – Un Nuovo Giorno è una coproduzione Rai Fiction – Banijay Studios Italy, per la regia di Isabella Leoni. Il format è scritto da Peter Exacustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi. Al fianco della protagonista Anna Valle, ci sono Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.

Lea – Un Nuovo Giorno, serie in 4 serate, è presentata da Rai1 come un hospital-melò, cioè un melodramma dall’ambientazione ospedaliera. Un po’ come la miniserie Fino all’Ultimo Battito, che nella scorsa stagione ha visto protagonisti sempre sull’ammiraglia Rai Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero. Sul melodramma medico Rai1 ha puntato anche con Cuori, ambientata nella Torino di fine anni Sessanta, e soprattutto con Doc – Nelle Tue Mani, che sta per debuttare con la seconda stagione.

Nel caso di Lea – Un Nuovo Giorno l’ambientazione è decisamente contemporanea: la trama parte quando la protagonista, interpretata da Anna Valle, ritorna a Ferrara per prendere servizio come infermiera pediatrica, rientrando a lavoro dopo un anno di aspettativa. Non sa che in corsia rincontrerà l’ex marito Marco (Giorgio Pasotti), brillante pediatra appena nominato primario proprio nel suo stesso reparto. Il loro matrimonio era finito dopo il dolore per la morte del loro bambino, a poche settimane dal parto, nonché per via del tradimento di Marco con Anna, amica di Lea e ginecologa in forze nello stesso ospedale. La consapevolezza di non poter più avere figli, nonostante un forte istinto materno, non abbatte Lea, decisa a ricominciare una nuova vita proprio come infermiera in pediatria, curando i piccoli pazienti che diventano per lei come una famiglia.

La prima svolta in Lea – Un Nuovo Giorno arriva grazie all’incontro inaspettato con Arturo, un affascinante bassista e cantante rock con cui nasce un sentimento: la rinascita di Lea non passa inosservata a Marco, ancora innamorato dell’ex moglie e ormai incapace di nascondere i propri sentimenti. La loro fiamma non si è mai spenta e li travolge ancora, finché non arriverà un duro colpo per Lea a rimettere tutto in discussione.

