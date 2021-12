Chi aspettava nuova musica di Britney Spears dopo la vittoria della battaglia legale sulla conservatorship resterà deluso. La popstar aveva già annunciato che non sarebbe mai più tornata sul palco, ma nell’ultimo post pubblicato su Instagram prende una posizione netta e categorica sull’eventuale ritorno in studio.

Oltre alle esternazioni sull’importanza della fede, Britney Spears spiega a chiare lettere che negli anni della conservatorship qualsiasi aspetto della sua carriera – i concerti, i dischi, le apparizioni televisive – erano sotto lo stretto controllo dei suoi supervisori, che rispondevano di “no” ad ogni sua richiesta. Nel lungo messaggio, la popstar si scaglia anche contro la sorella.

Ecco la prima parte:

“Volevo essere gentile ma quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per tredici anni ho chiesto di cantare nuove canzoni e remix di quelle più vecchie… per quattro anni ho avuto solo due mesi di pausa e ogni volta che chiedevo qualcosa mi veniva detto di no. Era tutto organizzato per farmi fallire anche se sapevo esattamente quello che volevo mostrare ai miei fan. Hanno dato i remix a mia sorella, perché mi dicevano sempre di no?”.

Britney Spears riconosce che per molti fan risulterebbe strano non ascoltare nuova musica della loro popstar nel futuro, ma la ex Lolita del pop spiega che tutto fa parte del contesto contro il quale ha combattuto per anni. Ecco la seconda parte:

“Tutto quel tempo sprecato mi imbarazza e mi umilia. So che il fatto di non voler fare musica ad alcuni sembrerà strano. La gente non ha idea delle cose orrende che mi sono state fatte… dopo quello che è successo, ho paura delle persone e di tutto il settore. Mi hanno davvero ferito! Non fare più musica è il mio modo per mandarli affan**lo, ignorare il mio lavoro aiuta la mia famiglia“.

Per Britney Spears, dunque, è tempo di togliersi tutti i sassolini dalle scarpe. Recentemente si è sfogata sulla fine della relazione con Justin Timberlake e si è scagliata contro la giornalista Diane Sawyer, accusandola di averla indotta a recitare la parte della persona tormentata durante un’intervista impostale dal suo manager: “Ora le direi che può baciarmi il cu*o”, aveva scritto Britney.

Nelle prime settimane di novembre la popstar ha vinto la sua battaglia legale. Ad attenderla fuori dal tribunale c’era la folla del movimento #FreeBritney, che Britney Spears ha ringraziato sui social per il sostegno che in tanti anni di scontri non è mai venuto meno. Dalla sua parte anche autorevoli colleghe, come Madonna e Courtney Love.

Il ritiro dalla musica di Britney Spears, tuttavia, non è mai stato un mistero: nel dicembre 2020 la popstar lo aveva già riferito, e la motivazione era legata proprio alla battaglia legale contro il padre.