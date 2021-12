Molti genitori sono preoccupati per l’ipotesi scuole chiuse a gennaio, giunti ad un indiscutibile nuovo picco della pandemia Covid-19 in queste feste natalizie. Dopo l’impennata di contagi registrata dopo la sola prima settimana di vacanza per milioni di studenti italiani, ci si chiede cosa potrebbe succedere al 10 gennaio, ossia la data indicata per il rientro in classe, per la stragrande maggioranza degli istituti. Inutile cadere nel panico in questo momento, temendo un ritorno in DAD: le indicazioni del MIUR fin da oggi sono ben precise e soprattutto, la situazione dovrà ancora essere monitorata nei prossimi giorni.

Cosa dice il ministro Patrizio Bianchi

Il ministro Bianca è stato molto chiaro riguardo l’ipotesi scuole chiuse a gennaio, al rientri dalle vacanze natalizie. L’indicazione generale da parte del Ministero è quella di tornare in presenza e non di far partire la DAD per alcun ordine e grado scolastico.

Va però precisato che lo stesso Bianchi ha previsto che possano esserci dei casi particolari da prendere in considerazione. Dunque presidenti di Regione e sindaci di comuni più o meno grandi potrebbero varare delle misure più restrittive e dunque prevedere la non riapertura degli istituti. Questa misura estrema non sarebbe la regola ma un’eccezione giustificata da particolari focolai presenti in zone geografiche limitate. Si tratterebbe poi, al massimo, di una misura temporanea e non prolungata.

Il nodo del 3 gennaio

Da lunedì 3 gennaio saranno esaminati i dati dei contagi frutto delle festività natalizie. Nel caso di un’ulteriore balzo in avanti del numero di positivi, potrebbe essere possibile che più sindaci e presidenti di Regione preferiscano chiudere le scuole dopo il 10 gennaio e dunque procedere con il ritorno in DAD. Pur restando l’indicazione di massima del ministro Bianchi insomma, almeno in zone geografiche specifiche d’Italia, si potrebbe non tornare alle lezioni in presenza.