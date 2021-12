Il film La Bella e La Bestia su Rai1 segue la scia di Cenerentola e porta in tv un altro acclamato live action Disney. Stasera 29 dicembre va in onda il remake diretto da Bill Condon nel 2017, con Emma Watson (che rivedremo nell’attesa reunion di Harry Potter) nei panni della giovane e coraggiosa Belle che scioglierà il cuore della Bestia, interpretato da Dan Stevens.

Adattamento del celebre film d’animazione Disney del 1991, la trama del lungometraggio non si distacca molto dall’originale. La storia è ambientata agli inizi del XIX secolo in Alsazia, in Francia. Un giovane principe, bello quanto arrogante, viene maledetto da una maga a cui aveva rifiutato l’ospitalità. Il sortilegio lo tramuta in un’orrenda Bestia, mentre i servitori del suo castello sono trasformati in oggetti. La maledizione si spezzerà solo se lui riuscirà ad amare e farsi amare. Anni dopo, quando suo padre viene fatto prigioniero, Belle si offre di restare nel castello della Bestia in cambio della libertà del genitore. Inizialmente la convivenza tra il mostro e la ragazza si rivela difficile, a causa dell’ostilità del primo; ma col tempo impareranno a conoscersi e Belle potrebbe essere colei in grado di spezzare la maledizione che offusca il castello.

Nel cast de La Bella e La Bestia: Emma Watson nei panni di Belle; Dan Stevens è il Principe / Bestia; Luke Evans è Gaston, spasimante di Belle; Kevin Kline è Maurice, il padre di Belle; Josh Gad è Le Tont, aiutante goffo di Gaston; Ewan McGregor è Lumière, maître del castello; Stanley Tucci è il Maestro Cadenza; Ian McKellen è il maggiordomo Henry Tockins; Emma Thompson è Mrs. Bric; Audra McDonald è Madame Guardaroba; Gugu Mbatha-Raw è Spolverina; Nathan Mack è Chicco; Hattie Morahan è Agata; Gerard Horan è Monsieur Jean Bric; e Thomas Padden interpreta Chapeau.

Nel 2018, il film ha ricevuto due candidature all’Oscar, rispettivamente nella categoria miglior scenografia e miglior costumi. L’appuntamento con La Bella e La Bestia su Rai1 è alle 21:25.