I genitori di Billie Eilish accusati di abusi: questo è ciò che riporta TMZ a seguito delle dichiarazioni della popstar di Los Angeles sul mondo del porno. La voce di Bad Guy, ricordiamo, durante un’intervista rilasciata a Howard Stern aveva parlato della sua esperienza con la visione dei film per adulti, che iniziò a guardare quando aveva appena 11 anni.

“Mi ha distrutto il cervello, mi sento devastata”, aveva rivelato Billie Eilish a Stern. Nelle ultime ore TMZ ha raccolto la replica di Maitland Ward, attrice nota per aver indossato i panni di Rachel McGuire nella sitcom Boys Meets World – nota in Italia come Crescere, Che Fatica! – e oggi star del cinema per adulti.

Secondo Maitland Ward la colpa, nel caso di Billie Eilish, non è attribuibile alla pornografia ma ai genitori della popstar i quali avrebbero dovuto prestare più attenzione alle abitudini della figlia. L’attrice dichiara: “Anche l’ex pornodivo Randy Spears dà ragione a Billie Eilish sull’effetto devastante del porno su un cervello in via di sviluppo” in quanto “quelle immagini sono complicate da elaborare per i bambini”.

Billie Eilish aveva inoltre dichiarato che guardare film porno a 11 anni le avrebbe poi causato problemi con l’approccio al sesso in età adulta: “I genitori dov’erano?”, si chiede Maitland Ward di fronte alle telecamere di TMZ. Per il momento Billie Eilish non ha replicato sui social, ma le sue dichiarazioni continuano a far discutere.

L’ex attore porno Randy Spears, in effetti, aveva preso le difese di Billie Eilish confermando che il cinema per adulti deve essere riservato agli adulti e non visionato in età troppo precoce. Ecco cosa aveva detto Spears nel mese di novembre:

“Quando siamo così giovani, il nostro cervello non ha la capacità di elaborarlo. Chi, sano di mente, vorrebbe che sua/suo figlia/figlio di sette anni guardasse una donna con sette ragazzi? È roba piuttosto spregevole. Se il tuo cervello sta ancora crescendo e hai pochissima esperienza di vita da adulto e stai cercando di dargli un senso, posso immaginare esattamente come potrebbe sentirsi in tal senso”.

I genitori di Billie Eilish, accusati di abusi, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni per replicare alle affermazioni di Maitland Ward.