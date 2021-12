Nei più grandi successi degli Offspring c’è tutta l’essenza dell’ondata del punk melodico negli anni ’90, con il nome della band di Dexter Holland dignitosamente al fianco di mostri sacri come Green Day, Millencolin, NoFx, Pennywise, Bad Religion e tantissimi altri. Il ’94 è stato l’anno di Smash degli Offspring e Dookie dei Green Day, e l’eredità di quella corrente continua ancora oggi.

Self Esteem (1994)

Se nel ’91 c’era Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, nel ’94 c’era Self Esteem. Con questo brano introdotto da un coro che ancora oggi è un tormentone – “La, la, la-la, la la” – gli Offspring hanno raccontato la disillusione di una generazione che non si prendeva troppo sul serio, il tutto con un arrangiamento che sì, aveva la forza del punk ma godeva di una forte influenza del grunge.

Pretty Fly (For A White Guy) (1998)

Non esiste persona al mondo che non abbia sentito almeno una volta il riffone di Pretty Fly (For A White Guy), brano che ha fatto schizzare le vendite di Americana grazie al testo ironico – un dissing contro i bulletti che puntano sull’apparenza per conquistare le ragazze – e all’arrangiamento che riprende lo stile della storia Come Out And Play e che ritornerà in Original Prankster.

The Kids Aren’t Alright (1999)

Un po’ come risposta a The Kids Are Alright degli Who, The Kids Aren’t Alright è stata scritta da Dexter Holland dopo una sua visita al suo quartiere d’infanzia, dove ha riscontrato che alcuni suoi vecchi amici erano caduti nel tunnel della droga e della violenza.

Why Don’t You Get A Job? (1999)

Orecchiabile come se fosse una O-Bla-Di O-Bla-Da contemporanea in salsa country, Why Don’t You Get A Job? racconta l’inutilità di chi vive alle spalle degli altri.

You’re Gonna Go Far, Kid (2008)

Disturbi comportamentali e manipolazione mentale, con questi temi You’re Gonna Go Far, Kid rientra con ampio diritto tra i più grandi successi degli Offspring con la prima posizione Billboard Modern Rock Tracks per 11 settimane.