Hugh Jackman ha il Covid, e così scopriamo che Wolverine non è immortale. L’attore ha dato l’annuncio sui social, spiegando i suoi sintomi e salutando i suoi fan:

“Volevo solo dirvi che questa mattina sono risultato positivo al COVID. I miei sintomi sono come un raffreddore: ho la gola irritata e un po’ di naso che cola”, ha detto Hugh Jackman in un breve video di 30 secondi su Instagram. “Ma sto bene e farò tutto il possibile per stare meglio al più presto e non appena mi sarò liberato tornerò sul palco diretto a River City”.

Jackman è il protagonista di The Music Man, spettacolo di Broadway che ora è stato annullato fino al 1° gennaio 2022, o almeno sino a quando la star non starà meglio. Secondo l’Hollywood Reporter, la compagnia teatrale dovrebbe tornare sul palco del Winter Garden Theatre il giorno successivo, il 2 gennaio. I biglietti per gli spettacoli delle festività natalizie della produzione saranno rimborsati.

L’attesissimo musical, che avrebbe dovuto aprire a settembre 2020 prima che la pandemia chiudesse Broadway per mesi, ha aperto le prevendite lunedì 20 dicembre, ma ha dovuto annullare la sua esibizione del 25 dicembre e la matinée del 26 dicembre per diversi casi di COVID.

La notizia della cancellazione estesa dello spettacolo di The Music Man arriva giorni dopo che la co-protagonista di Jackman, Sutton Foster, ha confermato di essere risultata positiva al COVID-19 alla vigilia di Natale. Nonostante i diversi casi, la produzione ha trovato in tempo dei sostituti per lo spettacolo teatrale, che Hugh Jackman ha ringraziato sul palco:

“In tutta la storia di Broadway, questo è un periodo che non abbiamo mai conosciuto. Siamo alla nostra quarta anteprima. Stiamo ancora imparando, così come i nostri sostituti. Loro ci guardano in un angolo mentre proviamo. Noi ci esercitiamo ancora e ancora, loro possono solo guardare e prende appunti. E poi, cinque ore prima delle nostre esibizioni, viene detto loro che dovranno salire sul palco.”