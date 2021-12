Sono stati annunciati gli ospiti del Capodanno 2022 su RTL 102.5: tantissimi gli artisti italiani ed internazionali attesi in diretta sulle frequenze della radio che quest’anno festeggia con un grande evento con musica e grandi ospiti.

RTL 102.5 è pronta a celebrare l’ultimo giorno dell’anno con BIG & BANG, la diretta di Capodanno 2022, un Capodanno che punta sull’inclusività, dove tutti siamo invitati a partecipare attivamente ed essere parte di un’unica grande community.

La diretta inizierà alle ore 19.00 dagli studi di Milano e Roma per festeggiare l’inizio del nuovo anno. Alle 20.30 verrà lasciato spazio alla diretta del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La serata sarà trasmessa in contemporanea su RTL 102.5, Radio Zeta e in diretta streaming su RTL 102.5 PLAY con collegamenti in diretta con numerosi artisti del panorama musicale italiano ed internazionale.

Ci saranno Tiziano Ferro e Laura Pausini ma anche Jovanotti e Marco Mengoni. Attese anche Alessandra Amoroso, Gaia ed Elettra Lamborghini.

Sul fronte internazionale, vedremo Katy Perry, Alvaro Soler, Sophie and the Giants, Bob Sinclar, Kungs e Purple Disco Machine. Spazio alle band con The Kolors, Le Vibrazioni, Tiromancino e Pinguini Tattici Nucleari.

Il rap avrà i suoi rappresentanti in J-Ax, Gué Pequeno e Fred De Palma. Sono attese anche artisti dal prossimo Festival di Sanremo come Mahmood, Noemi e Gianni Morandi.

Vedremo, tra gli altri: Gianna Nannini, Emma, Arisa, Annalisa, Sangiovanni, Giuliano Sangiorgi, Meduza, Tecla e Alfa.

Di seguito tutti gli ospiti del Capodanno 2022 su RTL.

