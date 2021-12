Da quando scatta l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 in Italia con il nuovo decreto? Questa la domanda che, soprattutto sui social, si pongono tanti cittadini. Situazione evidentemente poco chiara a molte persone, visto che il decreto Festività non ha avuto una data precisa per il suo start effettivo. Ecco perché, dopo il nostro approfondimento dei giorni scorsi, ho pensato che potesse essere utile tornare sull’argomento, in modo che tutti si facciano trovare pronti oggi stesso.

Capiamo da quando scatta ufficialmente l’obbligo per le mascherine FFP2 e dove usarle

Proviamo a fare chiarezza, perché c’è confusione sulla questione. Se vi state chiedendo da quando scatta l’obbligo di utilizzo per le mascherine FFP2 e dove occorre utilizzarle, bisogna partire dal presupposto che la normativa sia diventata effettiva lo scorso 25 dicembre. Dunque, occorre regolarsi di conseguenza, per evitare di andare incontro ad evitabili sanzioni. La situazione non cambierà fino al 31 marzo, almeno stando alle recenti disposizioni che ci sono state fornite in termini di tempistiche.

Al di là del “quando”, è importante analizzare anche il “dove”. A tal proposito, il decreto ci dice le mascherine FFP2 andranno utilizzate necessariamente in cinema, teatri, sale da concerto e musei. A questi ambienti, poi, si aggiungono tutti mezzi di trasporto pubblici. Il discorso va dunque esteso a treni, aerei, navi, pullman, metro, tram e autobus. Discorso analogo anche per il personale scolastico, al quale i dispositivi verranno forniti dalle strutture, mentre resta da sciogliere il nodo degli studenti.

Per loro, ad oggi, sono previste solo mascherine chirurgiche, ma a detta di diverse fonti i dirigenti scolastici stanno premendo affinché le mascherine FFP2 siano obbligatorie anche per alunni dai 6 anni in su. Dunque, occorre andare oltre il quesito “da quando le mascherine FFP2 saranno un obbligo in Italia”.