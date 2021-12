Cristina d’Avena torna sulla cresta dell’onda sui social e non solo. La cantante che per anni ci ha tenuto compagnia con la sua voce e le sigle dei cartoni animati, è diventata una vera e propria icona per tutti ma, soprattutto, negli ultimi anni, ha messo in mostra anche la sua sensualità. Con una foto in bikini ormai quasi due anni fa, Cristina d’Avena ha avuto modo di far conoscere un altro lato di sé, lo stesso che addirittura Rocco Siffredi ha notato e apprezzato.

In queste ore Cristina d’Avena è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e tutto perché la sua Occhi di Gatto ha ottenuto la certificazione oro e lei, per annunciarlo, ha piazzato su Twitter una foto che non è passata inosservata.

Ragazziii! ✨ Mi hanno appena comunicato che il brano "Occhi di gatto" è stato certificato oro! 📀 Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie di cuore a tutti voi! 👁️👁️❤️ #occhidigattoORO pic.twitter.com/CyFKS0sY6r — Cristina D'Avena (@CristinaDAvena) December 27, 2021

Cristina d’Avena mostra sul suo telefono la certificazione per il disco d’oro di Occhi di Gatto e scrivendo: “Ragazziii! Scintille Mi hanno appena comunicato che il brano “Occhi di gatto” è stato certificato oro! DVD Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani! Grazie di cuore a tutti voi!”. In molti però non hanno solo notato il suo telefono complimentandosi per la certificazione ma hanno permesso ai loro occhi di andare più a fondo guardando oltre ovvero nella sua scollatura.

Qualcuno però non gradisce e non nota questa svolta sexy di Cristina d’Avena tanto da farlo notare sui social ottenendo una risposta chiara dalla diretta interessata che ha fatto così impazzire i fan: