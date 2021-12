Malgrado Oppo non abbia ancora reso ufficiale il suo prossimo flagship, il nuovo Oppo Find X4 Pro molto probabilmente sarà lo smartphone di punta del produttore cinese in arrivo nel 2022. Il suo debutto dovrebbe avvenire entro il primo trimestre del nuovo anno, ormai alle porte. Ancora non si sa molto a riguardo, ma dalle ultime informazion, il device dovrebbe supportare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, si tratterà anche del primo telefono Oppo ad adottare il chip MariSilicon X dell’azienda, utile per l’elaborazione delle immagini.

I'm back from the Future with stunning 5K renders providing your very first look at which I assume will be released as the #Oppo Find X3 Pro successor and thus, likely marketed as #OppoFindX4Pro or #OppoFindX5Pro… #FutureSquad



On behalf of @prepp_in -> https://t.co/l2VL350Uyn pic.twitter.com/yMTa1FGoYc — Steve H.McFly (@OnLeaks) December 28, 2021

Il debutto relativo ad Oppo Find X4 Pro è stato confermato dall’arrivo di interessanti render che ne hanno rivelato il design e diverse specifiche tecniche. Le immagini sono trapelate grazie all’insider @OnLeaks in collaborazione con Prepp, i quali hanno mostrato il nuovo top di gamma dell’azienda di Dongguan in tutta la sua bellezza. Tali rendering si basano su ‘schemi di prototipi iniziali’. Il dispositivo sfoggia un design abbastanza unico sul retro andando a richiamare in modo chiaro il predecessore Oppo Find X3 Pro. Il display mostra un foro per la fotocamera frontale, situato nell’angolo in alto a sinistra. Sul retro, invece, il telefono presenta un design inedito per ospitare il modulo (che sarà sempre in risalto e leggermente sporgente nei confronti della scocca) delle fotocamere.

Stando ai primi dettagli, rivelati da OnLeaks ma non del tutto confermati, il nuovo Oppo Find X4 Pro avrà un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ ed un refresh rate a 120Hz. Quanto alla parte software del nuovo flagship Oppo potremmo trovare Android 12 come sistema operativo personalizzato con la ColorOS. Ora come ora, si tratta solamente di rumors non confermati, ma il produttore cinese ha affermato che la serie X4 sarà annunciata e rilasciata nel primo trimestre del 2022.

