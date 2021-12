Clementino e Massimo Ranieri su Rai1 per uno show nel 2022: era solo un’indiscrezione ma è stata confermata dalla TV di Stato con la comunicazione dei nuovi palinsesti. Il nome del programma che verrà affidato ai due artisti non è ancora stato annunciato ma si ha già qualche dettaglio a proposito della messa in onda dello show.

Innanzitutto la durata: 3 saranno le puntate dedicate allo show di Clementino e Massimo Ranieri su Rai1 nel 2022. Le tre puntate verranno mandate in onda in tre settimane consecutive tra marzo ed aprile. Le date sono già note.

Parliamo del 19 marzo, del 26 marzo e del 2 aprile. Tre prime serate, il sabato, sulla rete ammiraglia Rai, che promettono di fare concorrenza ai programmi di Maria De Filippi. Nello stesso periodo infatti la programmazione Mediaset del sabato sera sarà nelle mani della regina della TV. Vedremo la sua C’è Posta per Te e poi il serale di Amici.

La Rai vuole tenerle testa il prossimo anno e punta tutto su un nuovo show inedito, che affida alla conduzione di due cantanti, entrambi napoletani. In casa Rai si punta sulla Campania dunque e non a caso.

Da un lato abbiamo Massimo Ranieri, che parteciperà al Festival di Sanremo nel 2022 e godrà della grande visibilità della kermesse canora in programma a febbraio. Dall’altro lato c’è Clementino, il rapper che sta partecipando a The Voice Senior in giuria, proprio in queste settimane.

Clementino e Massimo Ranieri rimarranno entrambi su Rai1 il prossimo anno, dove sono attesi per uno show interamente gestito da loro. C’è da ipotizzare che la musica sarà la grande protagonista delle tre serate ma nessuna conferma è al momento giunta sulla direzione del programma.

Non è noto neanche il nome dello show, ancora in fase decisionale. Non resta quindi che attendere ulteriori comunicazioni da parte della TV di Stato, che non tarderanno a raggiungere il web non appena disponibili.