Il colosso di Seul si sta dimostrando all’altezza della situazione nel rilascio degli aggiornamenti: come riportato da ‘SamMobile‘, adesso Android 12 con la One UI 4.0 in versione stabile è in rilascio anche per la serie dei Samsung Galaxy S10 in alcuni mercati (tra cui anche l’Italia, per cui non dovrebbe mancare molto).

I Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+ stanno ricevendo l’upgrade stabile in Germania. Potete verificare lo stato di avanzamento della disponibilità attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. L’aggiornamento viene fornito attraverso il firmware G97xFXXUEGULB, che include la patch di sicurezza di dicembre 2021 per la correzione di diverse vulnerabilità relative a privacy e sicurezza (l’ultima fin qui distribuita proprio da Google, aspettando quella del mese prossimo). Il produttore asiatico potrebbe rilasciare l’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 per i Samsung Galaxy S10 in versione stabile in più mercati nei prossimi giorni (tenetevi pronti, ogni momento potrebbe essere quello buono).

Probabilmente la società l’upgrade per la serie dei Samsung Galaxy Note 10 molto presto. Tra pochi giorni potrebbe arrivare il vostro turno, quindi tenetevi pronti. Una volta raggiunti dalla notifica di avvenuta disponibilità state ben attenti a verificare la percentuale di carica residua, che dovrà essere superiore al 50% prima di proseguire (dovrete evitare che il telefono si spenga durante il processo; in alternativa, potrete collegare il dispositivo alla corrente elettrica). Un’altra cosa da fare è effettuare un backup dei vostri dati, da ripristinare nel caso in cui si rendesse necessario (diversamente richiereste di perdere tutto laddove foste costretti, per un qualsiasi motivo, a ripristinare il device allo stato di fabbrica).. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

