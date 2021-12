Il produttore asiatico stupisce ancora, questa volta rilasciando la versione stabile di Android 12 con la One UI 4.0 a bordo dei Samsung Galaxy S20 e Note 20. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’OEM avrebbe deciso di festeggiare la fine dell’anno nel migliore dei modi, garantendo a molti dei suoi clienti l’aggiornamento ufficiale. I Samsung Galaxy S20 e Note 20 hanno appena iniziato a ricevere l’upgrade, aumentando ulteriormente il vantaggio dell’azienda sudcoreana sula concorrenza nella corsa all’aggiornamento ad Android 12.

Ovviamente, speriamo che il colosso di Seul abbia fatto tutto il lavoro necessario per assicurarsi che questi aggiornamenti funzionino come previsto e non causino grandi problemi all’utenza. Se sarà così, bisognerà solo fare i complimenti alla compagnia, perché mai prima d’ora era riuscita ad essere tanto veloce nel rilasciare una nuova versione di Android anche per uno dei suoi dispositivi, figuriamoci cinque line-up diverse (nove se contiamo ogni modello separatamente). Per ora il lancio pare essere limitato alla Svizzera, ma più Paesi dovrebbero unirsi alla festa già nei prossimi giorni (a meno che il colosso di Seul non decida eventualmente di interrompere il lancio a causa di problemi scoperti nel nuovo software).

Se avete un Samsung Galaxy S20 o un Note 20, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento ad Android 12 con la One UI 4.0 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘. Come sempre, sarebbe opportuno procedere solo nel caso in cui la percentuale residua della batteria sia superiore al 50% per evitare che il dispositivo si spenga durante il processo, come pure una buona idea potrebbe essere effettuare un backup recente dei vostri dati, da ripristinare all’occorrenza. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

