Il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe arrivare nello speciale formato da 1TB, almeno stando alle ultime indicazioni (non succedeva da quasi un triennio, quando, nel 2019, il Samsung Galaxy S10+ fu reso disponibile nella variante con 12GB di RAM e 1TB di storage interno, mentre Samsung Galaxy S20 e Galaxy S21 arrivarono nel taglio massimo di 512GB). L’opzione da 1TB potrebbe tornare utile a molti utenti, specie per quelli intenzionati ad effettuare diverse videoregistrazioni in 8K con il comparto fotografico posteriore ed in 4K con quello frontale.

Non ci è ancora possibile riferirvi quali tagli di RAM accompagneranno il formato da 1TB, probabilmente disponibile insieme a quelli da 128, 256 e 512GB. Resta anche da capire quale sarà il prezzo previsto per il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il passaggio da 256 a 512GB dovrebbe comportare un aumento di 130 euro (da 1329 a 1459 euro di listino): un ulteriore raddoppio, da 512GB a 1TB, potrebbe seguire un percorso analogo. Se il prezzo del Samsung Galaxy S22 Ultra dovesse essere simile a quello del Samsung Galaxy S21 Ultra (com si dice sarà), il modello da 1TB potrebbe costare 1589 euro. C’è anche da considerare il fatto che non per tutti i mercati la variante da 1TB sarà resa disponibile, tra cui anche l’Italia (magari per il nostro Paese il produttore asiatico si fermerà alla configurazione da 512GB, da molti comunque ritenuta sufficiente).

Lo scopriremo comunque molto presto, dal momento che il nuovo top di gamma del colosso di Seul verrà presentato ad inizio febbraio, per essere messo in vendita dopo poco tempo (magari già dalle settimane successive, o dopo qualche giorno). Voi quale opzione di memoria interna preferireste per il vostro Samsung Galaxy S22 Ultra? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

