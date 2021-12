Al Bano positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso ai telefoni del Corriere Della Sera, e per questo motivo il cantautore di Cellino San Marco non potrà partecipare alla notte di San Silvestro programmata al Teatro Petruzzelli di Bari che andrà in onda su Canale 5. Fortunatamente l’artista sta bene.

Al telefoni del Corriere la voce di Nel Sole dichiara di non avere sintomi e quindi di sentirsi bene:

“Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero. Non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune”.

Contestualmente alle dichiarazioni rilasciate alla stampa Al Bano Carrisi ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram nel quale parla di “maledetto virus” e si dimostra fiducioso nell’evoluzione delle cose. “Passerà tutto”, dice il cantautore, che cerca di affrontare il discorso con ironia: “Ho già preparato la bara per questo virus“.

Al Bano è sempre stato un sostenitore della campagna vaccinale anti Covid, per questo non manca di lanciare una provocazione contro i no-vax: “State attenti, perché può colpire tutti. Anche voi no-vax“. Nel filmato il cantautore si mostra all’esterno della sua abitazione, in ottima salute e con la tempra che gli permette di lanciare un messaggio di incoraggiamento a tutti i suoi follower.

Loredana Lecciso, invece, è risultata negativa. Questo è quanto annunciato anche da RTL 102.5 che in una mini clip pubblicata sui social rivolge ad Al Bano un grande augurio di pronta negativizzazione. La Lecciso, intanto, conferma di trovarsi in quarantena dai suoi profili social mentre da Jasmine Carrisi non arrivano ancora dichiarazioni.

Nessuna preoccupazione per Al Bano positivo al Covid, dunque, dal momento che il cantautore di Cellino San Marco ha dichiarato di essere asintomatico proprio come sta succedendo a tanti altri artisti, come nel caso di Fedez che è risultato positivo al tampone molecolare insieme alla moglie Chiara Ferragni.