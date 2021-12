Nuovo appuntamento con Adele One Night Only, stavolta per tutti. Dopo il debutto in prima visione su Sky e Now, lo speciale record d’ascolti di CBS arriva anche in chiaro su Tv8, in prima visione free mercoledì 29 dicembre dalle 21.10. Si tratta dell’evento straordinario con cui la cantautrice inglese ha proposto ad un pubblico selezionato dal vivo, al Griffith Observatory di Los Angeles, alcuni dei suoi nuovi brani contenuti nell’ultimo album 30, performance alternate all’intervista con Oprah Winfrey in cui ha raccontato come sono nate le canzoni del disco.

Adele One Night Only è dunque un show in parte musicale e in parte talk, in cui la scaletta di 10 brani eseguiti dalla diva inglese vincitrice di 15 Grammy Awards sono spezzati dal dialogo con Winfrey. Nel corso dello speciale di due ore che ha attirato quasi 10 milioni di telespettatori su CBS lo scorso 14 novembre, grazie all’intervista con la regina della tv americana sono emersi anche aspetti molto personali della vita di Adele che hanno influito sulla composizione del nuovo album, dal divorzio da Simon Konecki che aveva sposato nel 2017 al rapporto col figlio Angelo, fino al suo radicale cambiamento fisico negli ultimi anni.

La scaletta di Adele One Night Only (qui l’elenco completo dei brani proposti) contiene sia classici della discografia di Adele, come il suo primo grande successo di pubblico Chasing Pavements o la hit Hello, sia alcune delle tracce dell’album uscito il 19 novembre e subito finito al primo posto della classifica Hot 100 di Billboard, segnando il record del maggior numero di flussi streaming di sempre nel solo giorno della pubblicazione su Spotify e Amazon Music.

Adele One Night Only, in onda su Tv8 il 29 dicembre in prima serata e in prima visione in chiaro, resta disponibile anche on demand su Sky e in streaming su Now.

