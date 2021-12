Tutto pronto nel trailer di Fauda 4, l’attesa nuova stagione della serie israeliana di successo, in onda in patria sul canale Yes e distribuita a livello internazionale da Netflix. Lanciata nel 2016, lo show è attualmente uno dei prodotti action dei più longevi in lingua ebraica prodotti nel paese.

Fauda, significa “caos” in arabo, è narrata in lingua ebraica e araba. La terza stagione ha seguito Doron e la sua squadra impegnati in una missione di salvataggio sulla Striscia di Gaza.

La quarta stagione, composta da 10 episodi, si preannuncia più impegnativa e globale delle tre precedenti. Nella trama saranno introdotte nuove minacce e altrettante new entry nel cast. Doron, interpretato dal co-creatore della serie Lior Raz (6 Underground) e la sua squadra affrontano disordini simultanei su due fronti: attivisti di Hezbollah dal Libano e militanti palestinesi in Cisgiordania.

Oltre a Raz, la nuova stagione vedrà anche il ritorno dei membri del cast Itzik Cohen (nel ruolo del Capitano Ayub) Rona-Lee Shimon (Nurit) Idan Amedi (Sagi) Doron Ben David (Steve) Yaacov Zada ​​Daniel (Eli) e Meirav Shirom (Dana ). Tra i nuovi attori che si uniscono al cast, anche Inbar Lavi, nota al pubblico di Netflix per aver interpretato Eve dalla quarta alla sesta stagione di Lucifer. Oltre lei anche: Mark Ivanir (Barry), Amir Boutrous (The Crown), Lucy Ayoub e Loai Noufi (Hashoter Hatov).

Fauda è stato co-creato da Lior Raz e Avi Issacharoff, ed è prodotto da Liat Benasuly e Yes TV. Noah Stollman torna come capo sceneggiatore ed è affiancato da Omri Givon (Hostages) che dirige tutti gli episodi. La quarta stagione giunge con due anni di ritardo a causa della pandemia di Covid e degli impegni di Raz tra Israele e Stati Uniti con un’altra serie Netflix, poi cancellata dopo una sola stagione, Hit and Run.

Di seguito il trailer di Fauda 4, ovviamente in lingua originale: