Eros Ramazzotti nel 2022 tornerà sulle scene con tante novità. All’orizzonte c’è un nuovo progetto discografico di inediti, al quale l’artista ha lavorato negli sorsi anni, e un tour di concerti ancora da annunciare.

Il 2022 sarà ufficialmente l’anno del ritorno di Eros Ramazzotti. Lo ha svelato lo stesso artista alla Vigilia di Natale con un video pubblicato sui social, confermando ai suoi sostenitori che non dovranno attendere ancora molto per riascoltarlo in radio e dal vivo.

“Finalmente torneremo insieme ha scritto”, rompendo il silenzio sul suo ritorno. Il nuovo album, in lavorazione ormai da tempo, verrà pubblicato nel corso del prossimo anno. Il disco è quello che segue il successo di Vita Ce N’è, il precedente dio di Ramazzotti a cui ha fatto seguito un lungo tour mondiale.

Per l’annuncio dei suoi progetti futuri, Eros Ramazzotti ha scelto di condividere un video, montato sulle note di Se Bastasse Una Canzone, che si chiude con un messaggio in italiano, inglese e spagnolo. Eros conferma ai fan la bella notizia a proposito del suo atteso ritorno e augura buone feste e un felice anno nuovo a tutti.

Prematuro è parlare di date certe. Non sono state comunicate le date per il rilascio del nuovo singolo, che anticiperà l’uscita del nuovo disco, né quella in cui l’album sarà disponibile nei negozi e in digitale. Sappiamo che il disco è in programma e che non manca ormai molto al suo rilascio.

Sappiamo inoltre che verrà presentato attraverso una lunga tournée in fase di programmazione della quale verranno comunicati i ditali non appena disponibili, insieme al calendario completo degli appuntamenti.