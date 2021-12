Queste vacanze natalizie ci stanno regalando diversi video dal vivo per la serie Samsung Galaxy S22. Solo pochi giorni fa, è stata la volta del modello Ultra ben in evidenza in un filmato che ne metteva in mostra ogni suo aspetto esteriore. Oggi 28 dicembre, grazie all’informatore Ice Universe, possiamo ammirare il Galaxy S22 nella sua variante standard.

Il video che immortale il prossimo top di gamma è stato appena condiviso proprio da Ice Universe in questi minuti, attraverso il suo profilo Twitter. Si tratta della variante di S22 standard nella colorazione bianca. Come messo in evidenza anche dal tipster, salta subito all’occhio l’estrema compattezza del telefono che sarà di certo il più piccolo delle ammiraglie in arrivo ad inizio febbraio. Per quanto non se ne conoscano le misure esatte, appare abbastanza evidente che si sia lavorato tantissimo per ridurre le cornici laterali del display e che l’impegno profuso abbia dato vita ad un modello facilmente impugnabile, anche con una mano dalle dimensioni modeste.

Come accade sempre nel caso di un dispositivo bianco, qualcuno potrebbe storcere il naso di fronte al contrasto tra il display spento nero e il retro lucente. I progettisti, tuttavia hanno fatto davvero un buon lavoro nella progettazione del modello che avendo lunette e cornici quasi impercettibili chiare appare molto equilibrato. Sul retro dello smartphone, come è naturale che sia, campeggia il modulo fotocamera principale con 3 sensori orientati verticalmente. Sempre nella parte posteriore e ben in evidenza rispetto allo sfondo bianco, svetta il logo Samsung, sembrerebbe argentato (come è d’altronde prassi per il produttore).

Il Samsung Galaxy S22, insieme ai compagni di serie S22 Plus e S22 Ultra, dovrebbe essere lanciato il prossimo 8 febbraio. La prevendita dei telefoni dovrebbe partire immediatamente, mentre il via alla commercializzazione dovrebbe avere il via dopo il 18 febbraio.

