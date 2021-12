La scopa elettrica senza fili è un elettrodomestico alimentato a batteria che permette di svolgere le pulizie di casa senza essere vincolati ad una presa della corrente. Questo dispositivo aspira polvere, capelli, briciole e altri tipi di sporco, garantendo tappeti e pavimenti perfettamente liberi da corpi estranei. Di seguito verranno riportati 6 vantaggi collegati all’utilizzo della scopa elettrica senza filo, strumento di pulizia domestica oggigiorno indispensabile nelle case degli italiani e non solo.

Scorrevolezza

Un aspetto importante da sottolineare che riguarda le scope elettriche è senza ombra di dubbio la scorrevolezza con la quale si muovono sulle varie superfici. Esse, infatti, non avendo un cavo di alimentazione permettono un pilotaggio molto pratico e dinamico. La scopa elettrica senza filo inoltre è leggera da manovrare e vanta una bilanciatura a livello di scocca che la renda comoda anche dopo un utilizzo prolungato.

Versatilità

I modelli più moderni vantano un’ottima intercambiabilità di componenti grazie agli accessori forniti. Ad esempio, la scopa elettrica Rowenta può trasformarsi in pochi secondi in un pratico aspirabriciole, così da poter essere utilizzato non solo per la pulizia della casa, ma anche per pulire l’auto senza aver bisogno di prese della corrente. In alcuni casi sono presenti anche spazzole e altri tipi di lance con le quali è possibile pulire anche letti e divani, e gli angoli più insidiosi delle stanze, un’operazione impensabile con un’aspirapolvere normale. Gli articoli con tecnologia flex inoltre permettono di arrivare fino a 4 volte più a fondo sotto mobili e altri oggetti posti a pochi centimetri da terra.

Tecnologia ciclonica

Le migliori scope elettriche presentano una tecnologia ciclonica, cioè una tecnologia che permette, grazie alla forza centrifuga di separare la polvere dall’aria. In effetti, grazie alla forza centrifuga l’aria esce dall’aspirapolvere, mentre la polvere e lo sporco in generale restano intrappolati nel contenitore apposito. In questo modo l’aspirazione sarà potente e costante per tutta la durata di utilizzo, anche a serbatoio mezzo pieno. Sul mercato è possibile trovare due tipi di tecnologia ciclonica, ovvero ciclonica classica e multi-ciclonica. La prima ha un unico ciclone e divide fino al 75% della polvere dall’aria, quella multi-ciclonica invece riesce a dividere fino al 95%.

Design

È possibile affermare che le scope elettriche senza filo vantano un design molto curato e ordinato, perfetto per essere collocato anche in ambienti a vista. Avendo dimensioni contenute, risultano perfette anche in abitazioni piccole e prive di stanzini o angoli lavanderia.

Autonomia della batteria

Solitamente una scopa elettrica dispone di una batteria interna con autonomia media di circa 40 minuti, tempistica che garantisce la pulizia totale di ambienti fino a 100mq con una sola carica.

Facilità di utilizzo

Le scope elettriche sono molto facili da utilizzare, perfette quindi anche per chi non ha dimestichezza nelle pulizie domestiche o non comprendere bene l’utilizzo degli elettrodomestici. Seguendo i comandi intuitivi ed i libretti di istruzioni, usare una scopa elettrica risulterà un gioco da ragazzi.

Dunque, tenendo conto delle caratteristiche sopra citate, è facile intuire che le scope elettriche senza fili conquistano i cuori di qualsiasi utente, anche quelli più esigenti, risultando anche una splendida idea regalo.